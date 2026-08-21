محافظ الدقهلية ينعي الدكتور إبراهيم صابر رئيس مجلس أمناء جامعة حورس

نعى اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، الدكتور إبراهيم صابر مؤسس ورئيس مجلس إدارة مدارس المنصورة كولدج، ومؤسس ورئيس مجلس أمناء جامعة حورس مصر، والأستاذ بكلية الطب جامعة بنها، الذي انتقل إلى جوار ربه، تاركا خلفه مسيرة علمية وإنسانية حافلة بالعطاء.

وأعرب المحافظ عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة الفقيد، ولأسرة جامعة حورس ومدارس المنصورة كولدج، وزملائه وتلاميذه ومحبيه، مشيدًا بمسيرة الراحل الذي كان نموذجاً فريداً للأستاذ الجامعي المخلص، والطبيب الإنسان، الذي كرس حياته لخدمة العلم والمجتمع، وضرب أروع الأمثلة في التفاني والرقي الأخلاقي والمهني.

ودعا المحافظ الله تعالى أن يجعل ما قدمه من علم وعمل وعطاء في ميزان حسناته، وأن يجعل ما أسسه وشارك في بنائه صدقة جارية، وعلما ينتفع به، وأثرا طيبا لا ينقطع، مؤكداً أن بصماته ستبقى واضحة في كل إنجاز، وستظل ذكراه حاضرة في وجدان كل من عرفه وعمل معه وأحبه.

كما تضرع إلى المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويجزيه خير الجزاء على ما قدم لوطنه، ويلهم أهله وذويه ومحبيه وزملائه وتلاميذه الصبر والسلوان.