قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
68 عاما من الإثارة.. الدوري المصري يفتح صفحة جديدة بـ 10 مواجهات
بعد رحيل الملك المصري.. 5 نجوم أفارقة يطاردون عرش محمد صلاح في الدوري الإنجليزي
برشلونة يتحرك لتجديد عقد حمزة عبد الكريم ورفع الشرط الجزائي إلى 150 مليون يورو
إصابة 12 شخصا في حادث تصادم بطريق أسيوط الصحراوي الغربي
أخبار خدمية| أسعار الذهب والدولار والعملات الأجنبية .. وحالة الطقس اليوم الجمعة
الصحة: 1630 عملية زراعة نخاع وكبد وكلى وقرنيات خلال 6 أشهر
صراع إنجليزي خماسي على ضم داريو أوسوريو.. و20 مليون يورو تحسم الصفقة
مدبولي: إنجاز مشروع سد جوليوس نيريري كان يحظى بالمتابعة الشخصية من الرئيس السيسي
شهرين صعبين.. ابنة صلاح عبد الله تخضع لعملية جراحية: الحمد لله على كل ابتلاء
لن نقبل بسدود جديدة.. وزير الري: مصر تتعامل مع سد النهضة الإثيوبي باعتباره غير شرعي
حمزة عبد الكريم يقترب من الظهور الرسمي الأول مع برشلونة أمام إلتشي
عمليات التجارة البريطانية: تراجع حركة عبور السفن من وإلى الخليج إلى 4%
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الدقهلية ينعي الدكتور إبراهيم صابر رئيس مجلس أمناء جامعة حورس

الفقيد
الفقيد
همت الحسينى

نعى اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، الدكتور إبراهيم صابر مؤسس ورئيس مجلس إدارة مدارس المنصورة كولدج، ومؤسس ورئيس مجلس أمناء جامعة حورس مصر، والأستاذ بكلية الطب جامعة بنها، الذي انتقل إلى جوار ربه، تاركا خلفه مسيرة علمية وإنسانية حافلة بالعطاء.

وأعرب المحافظ عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة الفقيد، ولأسرة جامعة حورس ومدارس المنصورة كولدج، وزملائه وتلاميذه ومحبيه، مشيدًا بمسيرة الراحل الذي كان نموذجاً فريداً للأستاذ الجامعي المخلص، والطبيب الإنسان، الذي كرس حياته لخدمة العلم والمجتمع، وضرب أروع الأمثلة في التفاني والرقي الأخلاقي والمهني.

ودعا المحافظ الله تعالى أن يجعل ما قدمه من علم وعمل وعطاء في ميزان حسناته، وأن يجعل ما أسسه وشارك في بنائه صدقة جارية، وعلما ينتفع به، وأثرا طيبا لا ينقطع، مؤكداً أن بصماته ستبقى واضحة في كل إنجاز، وستظل ذكراه حاضرة في وجدان كل من عرفه وعمل معه وأحبه.

كما تضرع إلى المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويجزيه خير الجزاء على ما قدم لوطنه، ويلهم أهله وذويه ومحبيه وزملائه وتلاميذه الصبر والسلوان.

الدقهلية محافظه حورس محافظ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استغاثة ولي أمر

"اتخدعنا".. أول رد من مدرسة واقعة توريط أولياء الأمور في قروض بالملايين"بصور البطايق"

إجازة

3 أيام إجازة متتالية.. رئيس الوزراء يزف بشرى سارة للموظفين والقطاع الخاص

موظفة تأمينات الهرم

تعدت على مواطن لفظيًا.. وقف موظفة بتأمينات الهرم عن العمل وإحالتها للتحقيق| فيديو

الشيخ ابو بكر والفيشاوي

اللهم نق قلبه.. محمد أبو بكر يدعم أحمد الفيشاوي بعد طلبه التوبة: على الجميع دعمه ولو بالدعاء

دجال _ أرشيفية

فيديوهات مع سيدات وجلسات سرية.. القصة الكاملة لسقوط دجال العياط

موظفة بمكتب تأمينات الهرم

بعد انتشار الفيديو.. إيقاف موظفة بمكتب تأمينات الهرم وإحالتها للتحقيق بسبب تعديها على مواطن

المتهمة

حبس صانعة محتوى بتهمة نشر فيديوهات مخلة في المنصورة

بيزيرا

مفاجأة في عقد بيزيرا.. خبير لوائح يوضح موقف اللاعب من الرحيل عن الزمالك

ترشيحاتنا

كوكب

كوكب بكتلة 23 أرضا يحير العلماء.. عالم صخري ضخم يتحدى نظريات نشأة الكواكب

التكييف

24 أم 26 درجة؟.. سر بسيط قد يغير فاتورة الكهرباء في الصيف

ميسي

صفعة ميسي تشعل الدوري الأمريكي.. هل يدفع ثمن اشتباكه مع موهبة فيلادلفيا؟

بالصور

ليه الصراصير بتظهر فجأة في البيت رغم النظافة؟ 7 أسباب قد لا تخطر ببالك

ليه الصراصير بتظهر فجأة في البيت رغم النظافة؟
ليه الصراصير بتظهر فجأة في البيت رغم النظافة؟
ليه الصراصير بتظهر فجأة في البيت رغم النظافة؟

الفريزر بيعمل تلج كتير؟ أسباب لا علاقة لها بكمية الطعام

الفريزر بيعمل تلج كتير؟ أسباب لا علاقة لها بكمية الطعام
الفريزر بيعمل تلج كتير؟ أسباب لا علاقة لها بكمية الطعام
الفريزر بيعمل تلج كتير؟ أسباب لا علاقة لها بكمية الطعام

طريقة عمل الملوخية الناشفة المصرية

طريقة عمل الملوخية الناشفة المصرية
طريقة عمل الملوخية الناشفة المصرية
طريقة عمل الملوخية الناشفة المصرية

جمبسوت لافت.. ياسمين صبري تخطف الانظار بظهورها

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

فيديو

الكابتن محمد عبد الكريم

مدرب ناشئات اليد لـ منى الشاذلي: الإنجاز تاريخي والتدريب 10 مرات أسبوعيا

فيلم Fatherland

أرض الأجداد.. بافل بافليكوفسكي يتأمل حرب أوروبا الباردة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فاطمة حسن

فاطمة حسن تكتب: الكلمة أمانة

النائب محمد الحداد - أمين سر لجنه الطاقه بمجلس النواب

النائب محمد الحداد يكتب: قراءة في أطروحات « الطاقة».. ولماذا لا تكفي معادلة حسابية نظرية للحكم على قطاع البترول والغاز في مصر؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : صراع سرعة التفكير ورد الفعل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كده رضا».. من يملك المعلومة يملك اللعبة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرجل الصالح للزواج… كيف تصنعه التربية؟

المزيد