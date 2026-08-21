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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

قافلة شاملة ضمن مبادرة «إيد واحدة» في إدقاق المسك مطاي.. غدا

مبادرة ايد واحدة
مبادرة ايد واحدة

ينظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي قافلة شاملة ضمن مبادرة «إيد واحدة»، بمدرسة عمرو بن العاص الإعدادية ومركز شباب إدقاق المسك بقرية إدقاق المسك، التابعة لمركز مطاي بمحافظة المنيا، صباح غدٍ السبت الموافق 22 أغسطس 2026، بالتعاون مع محافظة المنيا وهيئة الرعاية الصحية، وبمشاركة عدد من مؤسسات التحالف الوطني ، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتكثيف جهود الحماية الاجتماعية والتوسع في دعم الأسر الأولى بالرعاية.

وتستهدف القافلة تقديم حزمة متكاملة من الخدمات والمساعدات الإنسانية والطبية والاجتماعية والتنموية للأهالي والأسر الأولى بالرعاية بالمجان، في إطار دعم جهود الدولة لتوفير الرعاية للفئات الأكثر احتياجًا، والوصول بالخدمات إلى مختلف القرى والمناطق.

وتشمل القافلة تقديم خدمات طبية في تخصصات الجلدية والأطفال والأنف والأذن والباطنة، مع توفير الأدوية والعلاج بالمجان، إلى جانب خدمات صحة الرجل والمرأة، وخدمات متخصصة لكبار السن من خلال وحدة طب المسنين، تشمل تخصصات العظام والعلاج الطبيعي والجلدية والباطنة.

كما تتضمن القافلة خدمات متكاملة للعيون والرمد، وصيدليات لصرف الأدوية بالمجان، واستقبال طلبات إجراء عمليات القلب والقدم السكري والعيون، إلى جانب تسليم كراسي متحركة واستقبال طلبات الحصول على الأجهزة التعويضية.

وتقدم القافلة كذلك مساعدات غذائية متنوعة للأسر الأولى بالرعاية في منازلهم، وتوزيع الملابس بالمجان، فضلًا عن استقبال طلبات التمكين الاقتصادي والحالات الإنسانية وطلبات الغارمين، إلى جانب تنظيم أنشطة ترفيهية وتوعوية للأطفال وتوفير الألعاب والهدايا لهم.

وتشمل الفعاليات أيضًا توفير مكتبة متنقلة للأطفال، وتنظيم ورش توعوية حول البيئة الزراعية، بما يعزز الجوانب التثقيفية والتنموية للقافلة إلى جانب الخدمات الطبية والاجتماعية.

وتأتي القافلة استمرارًا لجهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في الوصول بالخدمات والدعم إلى مختلف محافظات الجمهورية، وتقديم حزمة متكاملة من الرعاية للأسر الأولى بالرعاية، بالتعاون والتنسيق مع الجهات التنفيذية والصحية، بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم.
 

المنيا محافظ المنيا مبادرة ايد واحدة

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