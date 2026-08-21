قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحذيرات من تدهور الخدمات الطبية.. نقص المياه والمأوى يفاقم الأزمة الإنسانية في غزة
الشرطة السويدية تطلق النار على شخص هاجم مدرسة بسيف وسط البلاد
قبل بدء العام الدراسي | تربوي يكتشف أكثر من 30 خطأ بمنهج علم نفس 2 بكالوريا
أبرزها ليبراكس وكلوكسيد .. لا صرف لتلك الأدوية بدون روشتة مختومة
تحذير طبي من حقن التخسيس.. لا دواء دون تشخيص وإشراف الطبيب
من يخلف ترامب؟.. روبيو يتقدم وفانس يتعثر في السباق الطويل إلى البيت الأبيض 2028
عايزة تزود مشاهدات.. القبض على صانعة محتوى نشرت فيديوهات رقص خادش على صفحتها
تشكيل وادي دجلة أمام زد في افتتاح الدوري المصري
أهلي طرابلس الليبي يعلن تعاقده مع مهاجم سيراميكا كليوباترا
صلاة الحاخامات داخل غزة.. نتنياهو يدرس خطوة تثير عاصفة داخل إسرائيل
بن غفير يقتحم زنازين أسيرات فلسطينيات ويسخر من معاناتهن في سجن الدامون
«وعدت وأوفت».. كواليس رحلة الوفد المصري إلى تنزانيا لافتتاح سد «جوليوس نيريري»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخبار التوك شو | أسعار الدواجن والبيض والكتب المدرسية.. مفاجأة في الذهب والدولار وحالة الطقس

صورة الملف
صورة الملف
البهى عمرو

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

أسعار الدواجن والبيض.. الشعبة تكشف السعر العادل وتحذر من ارتفاعات جديدة

تشهد سوق الدواجن والبيض حالة من الترقب مع اقتراب موسم العودة إلى المدارس، في ظل تأثير تكاليف الأعلاف ومستلزمات الإنتاج على الأسعار.

وكشف الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، تفاصيل حركة الأسعار الحالية، موضحًا أن الأسعار المتداولة لا تعكس بصورة كاملة التكلفة الفعلية للإنتاج، كما توقع زيادة الطلب على البيض خلال الفترة المقبلة.

59 جنيهًا سعر كيلو الدواجن  
قال الدكتور عبد العزيز السيد، خلال مداخلة عبر قناة «المحور»، إن سعر كيلو الدواجن داخل المزرعة يدور حاليًا حول 59 جنيهًا، بينما يتراوح السعر الذي يفترض أن يصل إليه للمستهلك بين 70 و75 جنيهًا للكيلو، وفقًا لتكاليف الإنتاج وهوامش التداول.


مفاجأة في أسعار الكتب المدرسية وحق ولي الأمر في الشكوى
 

مع اقتراب انطلاق العام الدراسي الجديد، تتزايد تساؤلات أولياء الأمور بشأن أسعار الكتب المدرسية، خاصة في المدارس الخاصة واليابانية والقومية، وما إذا كان يحق للمدارس تحصيل مبالغ إضافية بخلاف الأسعار المعلنة.

كشف الكاتب الصحفي رفعت فياض، المتخصص في شؤون التعليم، تفاصيل أسعار الكتب بمختلف المراحل الدراسية، وآليات تقديم الشكاوى حال وجود مخالفات.

أسعار كتب رياض الأطفال

أكد رفعت فياض أن أسعار الكتب في المدارس الخاصة واليابانية والقومية تبدأ من 300 جنيه للفصل الدراسي الواحد لمرحلة رياض الأطفال.


المكملات الغذائية مش بديل للأكل.. متى يحتاجها الجسم فعلا؟

أكدت الدكتورة دينا يوسف، استشاري التغذية العلاجية، أن المكملات الغذائية لا يمكن أن تحل محل الغذاء الطبيعي، مشددة على أن تناول الطعام الصحي والمتوازن يظل الأساس للحصول على احتياجات الجسم من العناصر الغذائية.

الغذاء المتوازن هو الأساس
وأوضحت دينا يوسف خلال حوارها في برنامج «خط أحمر» الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن الاعتقاد بأن المكملات الغذائية يمكن أن تغني عن تناول الطعام الصحي من المعلومات الخاطئة.


ارتفاع أسعار البن محليا بعد التحركات عالميا.. اعرف الحقيقة
 

تشهد أسواق البن العالمية تحركات ملحوظة في الأسعار، وسط مخاوف متزايدة بشأن حجم المعروض العالمي وتأثير التغيرات المناخية على المحاصيل في الدول الكبرى المنتجة.

وكشف حسام عدوي، خبير أسواق المال العالمية، أبرز أسباب ارتفاع أسعار البن، موضحًا أن تأثير الأسعار العالمية على السوق المصرية لا يظهر بالضرورة بصورة فورية أو بنفس النسبة.


رئيس الوزراء: ملف مياه نهر النيل أمر وجودي بالنسبة لمصر
عرضت قناة إكسترا نيوز خبرا عاجلا يفيد بأن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أدلى بتصريحات صحفية للقناة خلال تواجده على الطائرة المتجه لـ تنزانيا للمشاركة في افتتاح مشروع سد جوليوس نيريري.

وأوضحت القناة أن الدكتور مدبولي أكد أن ملف مياه نهر النيل أمر وجودي بالنسبة لمصر.

وقال إنه يشرف بالمشاركة في افتتاح وتشغيل سد "جوليوس نيريري" نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي.


وأضاف رئيس الوزراء لـ"إكسترا نيوز" أن : مشروع سد "جوليوس نيريري" تم بهذا النجاح نتيجة المتابعة الشخصية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأنه يتم رفع تقرير شهري للرئيس السيسي حول مراحل العمل بسد "جوليوس نيريري" .


وتابع أن هناك توجيه مستمر وحرص من القيادتين في مصر وتنزانيا على تذليل العقبات أمام مشروع سد “جوليوس نيريري”، وأن مشروع سد "جوليوس نيريري العملاق نموذج لقوة مصر الناعمة في قارة أفريقيا.

الأسبوع المقبل.. الأرصاد توجه تحذيراً عاجلاً للمواطنين

تشهد البلاد خلال الفترة الحالية أجواء صيفية مستقرة بشكل كبير، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة وتأثير الكتل الهوائية الحارة والرطبة، بالتزامن مع عودة تأثير منخفض الهند الموسمي.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة خلال الأسبوع المقبل، مع التأكيد على ضرورة تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة.

وأكدت الدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى تتراوح اليوم بين 34 و35 درجة مئوية، بينما تصل الحرارة المحسوسة إلى نحو 37 درجة بسبب ارتفاع نسب الرطوبة.

فرصة أخيرة للطلاب.. موعد حسم تقليل الاغتراب بتنسيق الجامعات 2026

مع انتهاء المرحلتين الأولى والثانية من تنسيق القبول بالجامعات المصرية، تتجه أنظار الطلاب إلى الخطوة التالية المتعلقة بتقليل الاغتراب، والتي تمثل فرصة للانتقال إلى كلية أقرب جغرافيًا مع الالتزام بالقواعد المقررة.

350 ألف طالب أنهوا مراحل التنسيق
أكد أحمد الجيوشي، المشرف على مكتب التنسيق بوزارة التعليم العالي، الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية لتنسيق قبول الطلاب بالجامعات المصرية، مشيرًا إلى أن نحو 350 ألف طالب وطالبة شاركوا في المرحلتين.


أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الجمعة

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الجمعة 21 أغسطس 2026.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

الدولار الأمريكي

سعر البيع: 50.75 جنيه

سعر الشراء: 50.65 جنيه.

اليورو

سعر البيع: 58.94 جنيه

سعر الشراء: 58.61 جنيه.

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 68.85 جنيه

سعر الشراء: 68.51 جنيه.

الريال السعودي

سعر البيع: 13.51 جنيه

سعر الشراء: 13.49 جنيه.

الدرهم الإماراتي

سعر البيع: 13.82 جنيه

سعر الشراء: 13.79 جنيه.


أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 21 أغسطس.. عيار 21 بكام؟

يبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة، عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي يشهده المعدن الثمين خلال الفترة الأخيرة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الجمعة 21 أغسطس 2026.

سعر الذهب اليوم

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5481 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 6395 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 7308 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 51160 جنيها.

مفاجأة بأسعار الأدوية في 2026.. رئيس الشعبة يكشف حقيقة الزيادات
 

في وقت يترقب فيه المواطنون أسعار الأدوية ومدى توافرها في الصيدليات، حسم الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، عددًا من التساؤلات بشأن أسعار الدواء والإنسولين وأدوية البرد والأورام، مؤكدًا أن استقرار سوق الصرف وتوفير العملة الأجنبية لشركات الأدوية ساعدا على استقرار الإنتاج وسلاسل الإمداد.

استقرار أسعار الأدوية في 2026

رد الدكتور علي عوف على التساؤلات المتعلقة بأسعار الأدوية، مشيرًا إلى أن عام 2026 لا يشهد الضغوط الاقتصادية التي صاحبت أزمات نقص العملة الأجنبية والقفزات الكبيرة في سعر الدولار خلال الفترة من 2022 إلى 2024.

وأكد أن توفير الدولة للعملة الأجنبية بصورة منتظمة لشركات الأدوية ساهم في استقرار سلاسل الإمداد واستمرار عمليات الإنتاج، دون الحاجة إلى اللجوء إلى تحركات جديدة في الأسعار.

أسعار الأدوية الأدوية سعر الذهب سعر الذهب اليوم الذهب اليوم أسعار الذهب أسعار الدولار الأرصاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استغاثة ولي أمر

"اتخدعنا".. أول رد من مدرسة واقعة توريط أولياء الأمور في قروض بالملايين"بصور البطايق"

موظفة تأمينات الهرم

تعدت على مواطن لفظيًا.. وقف موظفة بتأمينات الهرم عن العمل وإحالتها للتحقيق| فيديو

إجازة

3 أيام إجازة متتالية.. رئيس الوزراء يزف بشرى سارة للموظفين والقطاع الخاص

الشيخ ابو بكر والفيشاوي

اللهم نق قلبه.. محمد أبو بكر يدعم أحمد الفيشاوي بعد طلبه التوبة: على الجميع دعمه ولو بالدعاء

دجال _ أرشيفية

فيديوهات مع سيدات وجلسات سرية.. القصة الكاملة لسقوط دجال العياط

موظفة بمكتب تأمينات الهرم

بعد انتشار الفيديو.. إيقاف موظفة بمكتب تأمينات الهرم وإحالتها للتحقيق بسبب تعديها على مواطن

المتهمة

حبس صانعة محتوى بتهمة نشر فيديوهات مخلة في المنصورة

بيزيرا

مفاجأة في عقد بيزيرا.. خبير لوائح يوضح موقف اللاعب من الرحيل عن الزمالك

ترشيحاتنا

سعر الذهب

طلع 15 جنيها.. تفاصيل سعر الذهب الآن

إس آند بي داو جونز للمؤشرات تُبقي مصر ضمن فئة «الأسواق الناشئة» بعد انتهاء تصنيف الأسواق لعام 2026

إس آند بي داو جونز للمؤشرات تُبقي مصر ضمن فئة «الأسواق الناشئة» بعد انتهاء تصنيف الأسواق لعام 2026

تباين أداء أسواق الأسهم في منطقة آسيا والمحيط الهادئ

تباين أداء أسواق الأسهم في منطقة آسيا والمحيط الهادئ

بالصور

ليه الصراصير بتظهر فجأة في البيت رغم النظافة؟ 7 أسباب قد لا تخطر ببالك

ليه الصراصير بتظهر فجأة في البيت رغم النظافة؟
ليه الصراصير بتظهر فجأة في البيت رغم النظافة؟
ليه الصراصير بتظهر فجأة في البيت رغم النظافة؟

الفريزر بيعمل تلج كتير؟ أسباب لا علاقة لها بكمية الطعام

الفريزر بيعمل تلج كتير؟ أسباب لا علاقة لها بكمية الطعام
الفريزر بيعمل تلج كتير؟ أسباب لا علاقة لها بكمية الطعام
الفريزر بيعمل تلج كتير؟ أسباب لا علاقة لها بكمية الطعام

طريقة عمل الملوخية الناشفة المصرية

طريقة عمل الملوخية الناشفة المصرية
طريقة عمل الملوخية الناشفة المصرية
طريقة عمل الملوخية الناشفة المصرية

جمبسوت لافت.. ياسمين صبري تخطف الانظار بظهورها

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

فيديو

الكابتن محمد عبد الكريم

مدرب ناشئات اليد لـ منى الشاذلي: الإنجاز تاريخي والتدريب 10 مرات أسبوعيا

فيلم Fatherland

أرض الأجداد.. بافل بافليكوفسكي يتأمل حرب أوروبا الباردة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فاطمة حسن

فاطمة حسن تكتب: الكلمة أمانة

النائب محمد الحداد - أمين سر لجنه الطاقه بمجلس النواب

النائب محمد الحداد يكتب: قراءة في أطروحات « الطاقة».. ولماذا لا تكفي معادلة حسابية نظرية للحكم على قطاع البترول والغاز في مصر؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : صراع سرعة التفكير ورد الفعل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كده رضا».. من يملك المعلومة يملك اللعبة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرجل الصالح للزواج… كيف تصنعه التربية؟

المزيد