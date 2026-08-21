أخبار التوك شو | أسعار الدواجن والبيض والكتب المدرسية.. مفاجأة في الذهب والدولار وحالة الطقس

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

أسعار الدواجن والبيض.. الشعبة تكشف السعر العادل وتحذر من ارتفاعات جديدة

تشهد سوق الدواجن والبيض حالة من الترقب مع اقتراب موسم العودة إلى المدارس، في ظل تأثير تكاليف الأعلاف ومستلزمات الإنتاج على الأسعار.

وكشف الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، تفاصيل حركة الأسعار الحالية، موضحًا أن الأسعار المتداولة لا تعكس بصورة كاملة التكلفة الفعلية للإنتاج، كما توقع زيادة الطلب على البيض خلال الفترة المقبلة.

59 جنيهًا سعر كيلو الدواجن

قال الدكتور عبد العزيز السيد، خلال مداخلة عبر قناة «المحور»، إن سعر كيلو الدواجن داخل المزرعة يدور حاليًا حول 59 جنيهًا، بينما يتراوح السعر الذي يفترض أن يصل إليه للمستهلك بين 70 و75 جنيهًا للكيلو، وفقًا لتكاليف الإنتاج وهوامش التداول.



مفاجأة في أسعار الكتب المدرسية وحق ولي الأمر في الشكوى



مع اقتراب انطلاق العام الدراسي الجديد، تتزايد تساؤلات أولياء الأمور بشأن أسعار الكتب المدرسية، خاصة في المدارس الخاصة واليابانية والقومية، وما إذا كان يحق للمدارس تحصيل مبالغ إضافية بخلاف الأسعار المعلنة.

كشف الكاتب الصحفي رفعت فياض، المتخصص في شؤون التعليم، تفاصيل أسعار الكتب بمختلف المراحل الدراسية، وآليات تقديم الشكاوى حال وجود مخالفات.

أسعار كتب رياض الأطفال



أكد رفعت فياض أن أسعار الكتب في المدارس الخاصة واليابانية والقومية تبدأ من 300 جنيه للفصل الدراسي الواحد لمرحلة رياض الأطفال.



المكملات الغذائية مش بديل للأكل.. متى يحتاجها الجسم فعلا؟

أكدت الدكتورة دينا يوسف، استشاري التغذية العلاجية، أن المكملات الغذائية لا يمكن أن تحل محل الغذاء الطبيعي، مشددة على أن تناول الطعام الصحي والمتوازن يظل الأساس للحصول على احتياجات الجسم من العناصر الغذائية.

الغذاء المتوازن هو الأساس

وأوضحت دينا يوسف خلال حوارها في برنامج «خط أحمر» الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن الاعتقاد بأن المكملات الغذائية يمكن أن تغني عن تناول الطعام الصحي من المعلومات الخاطئة.



ارتفاع أسعار البن محليا بعد التحركات عالميا.. اعرف الحقيقة



تشهد أسواق البن العالمية تحركات ملحوظة في الأسعار، وسط مخاوف متزايدة بشأن حجم المعروض العالمي وتأثير التغيرات المناخية على المحاصيل في الدول الكبرى المنتجة.

وكشف حسام عدوي، خبير أسواق المال العالمية، أبرز أسباب ارتفاع أسعار البن، موضحًا أن تأثير الأسعار العالمية على السوق المصرية لا يظهر بالضرورة بصورة فورية أو بنفس النسبة.



رئيس الوزراء: ملف مياه نهر النيل أمر وجودي بالنسبة لمصر

عرضت قناة إكسترا نيوز خبرا عاجلا يفيد بأن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أدلى بتصريحات صحفية للقناة خلال تواجده على الطائرة المتجه لـ تنزانيا للمشاركة في افتتاح مشروع سد جوليوس نيريري.

وأوضحت القناة أن الدكتور مدبولي أكد أن ملف مياه نهر النيل أمر وجودي بالنسبة لمصر.

وقال إنه يشرف بالمشاركة في افتتاح وتشغيل سد "جوليوس نيريري" نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وأضاف رئيس الوزراء لـ"إكسترا نيوز" أن : مشروع سد "جوليوس نيريري" تم بهذا النجاح نتيجة المتابعة الشخصية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأنه يتم رفع تقرير شهري للرئيس السيسي حول مراحل العمل بسد "جوليوس نيريري" .



وتابع أن هناك توجيه مستمر وحرص من القيادتين في مصر وتنزانيا على تذليل العقبات أمام مشروع سد “جوليوس نيريري”، وأن مشروع سد "جوليوس نيريري العملاق نموذج لقوة مصر الناعمة في قارة أفريقيا.

الأسبوع المقبل.. الأرصاد توجه تحذيراً عاجلاً للمواطنين

تشهد البلاد خلال الفترة الحالية أجواء صيفية مستقرة بشكل كبير، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة وتأثير الكتل الهوائية الحارة والرطبة، بالتزامن مع عودة تأثير منخفض الهند الموسمي.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة خلال الأسبوع المقبل، مع التأكيد على ضرورة تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة.

وأكدت الدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى تتراوح اليوم بين 34 و35 درجة مئوية، بينما تصل الحرارة المحسوسة إلى نحو 37 درجة بسبب ارتفاع نسب الرطوبة.

فرصة أخيرة للطلاب.. موعد حسم تقليل الاغتراب بتنسيق الجامعات 2026

مع انتهاء المرحلتين الأولى والثانية من تنسيق القبول بالجامعات المصرية، تتجه أنظار الطلاب إلى الخطوة التالية المتعلقة بتقليل الاغتراب، والتي تمثل فرصة للانتقال إلى كلية أقرب جغرافيًا مع الالتزام بالقواعد المقررة.

350 ألف طالب أنهوا مراحل التنسيق

أكد أحمد الجيوشي، المشرف على مكتب التنسيق بوزارة التعليم العالي، الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية لتنسيق قبول الطلاب بالجامعات المصرية، مشيرًا إلى أن نحو 350 ألف طالب وطالبة شاركوا في المرحلتين.



أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الجمعة

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الجمعة 21 أغسطس 2026.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

الدولار الأمريكي

سعر البيع: 50.75 جنيه

سعر الشراء: 50.65 جنيه.

اليورو

سعر البيع: 58.94 جنيه

سعر الشراء: 58.61 جنيه.

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 68.85 جنيه

سعر الشراء: 68.51 جنيه.

الريال السعودي

سعر البيع: 13.51 جنيه

سعر الشراء: 13.49 جنيه.

الدرهم الإماراتي

سعر البيع: 13.82 جنيه

سعر الشراء: 13.79 جنيه.



أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 21 أغسطس.. عيار 21 بكام؟

يبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة، عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي يشهده المعدن الثمين خلال الفترة الأخيرة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الجمعة 21 أغسطس 2026.

سعر الذهب اليوم

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5481 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 6395 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 7308 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 51160 جنيها.

مفاجأة بأسعار الأدوية في 2026.. رئيس الشعبة يكشف حقيقة الزيادات



في وقت يترقب فيه المواطنون أسعار الأدوية ومدى توافرها في الصيدليات، حسم الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، عددًا من التساؤلات بشأن أسعار الدواء والإنسولين وأدوية البرد والأورام، مؤكدًا أن استقرار سوق الصرف وتوفير العملة الأجنبية لشركات الأدوية ساعدا على استقرار الإنتاج وسلاسل الإمداد.

استقرار أسعار الأدوية في 2026



رد الدكتور علي عوف على التساؤلات المتعلقة بأسعار الأدوية، مشيرًا إلى أن عام 2026 لا يشهد الضغوط الاقتصادية التي صاحبت أزمات نقص العملة الأجنبية والقفزات الكبيرة في سعر الدولار خلال الفترة من 2022 إلى 2024.

وأكد أن توفير الدولة للعملة الأجنبية بصورة منتظمة لشركات الأدوية ساهم في استقرار سلاسل الإمداد واستمرار عمليات الإنتاج، دون الحاجة إلى اللجوء إلى تحركات جديدة في الأسعار.