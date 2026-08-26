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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار أسوان : المحافظ يشدد على إنهاء ملف تقنين أراضي الدولة بنسبة 100% بنهاية الشهر الحالى .. وإنهاء ملف التصالح.. ويكرم مفتشى مياه الشرب

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة الماضية أحداثًا متنوعة كان من أهمها ... 

محافظ أسوان يشدد على إنهاء ملف تقنين أراضي الدولة بنسبة 100% بنهاية الشهر الحالى
 

شدد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان على تكثيف وتيرة العمل بملف تقنين أراضي الدولة، واستنفار كافة الجهود للوصول إلى نسبة إنجاز 100% والانتهاء من جميع حالات التقنين المتأخرة بنهاية الشهر الجاري، بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة وتيسير إجراءات توفيق أوضاع المواطنين الجادين.

جاء ذلك خلال ترؤس المحافظ الاجتماع الدوري للمجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور اللواء رماح السيد السكرتير العام، إلى جانب القيادات التنفيذية والعسكرية والأمنية والدينية، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

جهود متنوعة 

محافظ أسوان: تسريع التصالح.. والتصدى الحاسم للتعديات المستحدثة
 

شدد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان على الإسراع فى إنهاء ملف التصالح فى مخالفات البناء، بالتوازى مع التصدى الحاسم للتعديات المستحدثة على الأراضى أملاك الدولة أو الزراعية أو البناء المخالف وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالحفاظ على أراضى الدولة واسترداد حق الشعب.

جاء ذلك خلال ترأس المحافظ للإجتماع الدورى للمجلس التنفيذي بحضور اللواء رماح السيد السكرتير العام، إلى جانب القيادات التنفيذية والعسكرية والأمنية والدينية، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ .

وأكد المهندس عمرو لاشين على ضرورة إعداد تقرير دورى يعرض بكل جلسة للمجلس التنفيذى يتضمن حصر طلبات التصالح بكافة المراكز التكنولوجية، وموقف كل طلب ونسب الإنجاز مقارنة بالجلسة السابقة، بما يتيح قياس الأداء الفعلى ورصد المعوقات والتدخل الفورى لحلها.

كرّم المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان خلال ترؤسه الإجتماع الدوري للمجلس التنفيذي للمحافظة عددًا من العاملين بقطاع التفتيش بشركة مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك تقديرًا لجهودهم المخلصة خلال الفترة الماضية في رصد وحصر والتعامل مع الوصلات المخالفة.

جهود ميدانية لمواجهة أسباب ضعف المياه 

وأشاد المهندس عمرو لاشين بالدور الذي قام به العاملون في متابعة ورصد الوصلات غير القانونية، مؤكدًا أن هذه المخالفات تؤثر سلبًا على ضغوط المياه، وتعد أحد أسباب ضعف الخدمة وتكرار انقطاعها ببعض المناطق السكنية، وهو ما يتطلب استمرار أعمال التفتيش والمتابعة الميدانية.

المحافظ: يشيد بجهود المفتشين بإعتبارهم نموذج مشرف للأمانة والإخلاص 

وأكد المهندس عمرو لاشين أن العاملين الذين تم تكريمهم بقطاع التفتيش يمثلون نموذجًا مشرفًا للأمانة والإخلاص في أداء العمل والشعور بالمسئولية، مشيدًا بجهودهم في الحفاظ على انتظام مرفق حيوي يمس حياة المواطنين بصورة مباشرة.

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