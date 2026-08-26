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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

من خفض الحرارة إلى ألياف الكتان.. ابتكارات طلاب جامعة الدلتا التكنولوجية تتوج في الصين

طلاب جامعة الدلتا التكنولوجية
طلاب جامعة الدلتا التكنولوجية
البهى عمرو

كشف الدكتور محمد عزت، وكيل كلية تكنولوجيا الصناعة بجامعة الدلتا التكنولوجية، تفاصيل منافسات مسابقة «حزام واحد.. طريق واحد» والبريكس، المقامة في الصين، قائلا إن هذه المسابقة، في الحقيقة، هي مسابقة دولية، يشارك فيها جميع الدول المنضوية تحت دول الحزام والطريق ودول البريكس، ويبلغ عددها تقريبًا 150 دولة.

وأضاف، خلال مداخلة في برنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، وتقدمه الإعلاميتان مروة فهمي ويارا مجدي، أن المسابقة أُعلن عنها في شهر يونيو، وشهدت تقدم أعداد كبيرة من المشروعات، تجاوزت 2000 مشروع من مختلف دول العالم، موضحا أنه عقب التصفيات الأولية، تأهل نحو عشرة مشروعات من جامعة الدلتا التكنولوجية للمشاركة في المسابقة، قبل أن تنجح ستة مشروعات منها في الوصول إلى النهائيات وحصد الجوائز المشار إليها.

وأوضح أن المشروعات المتقدمة تنوعت مجالاتها، وشملت، على سبيل المثال، مشروعات في مجال توطين صناعة المعدات الزراعية، من بينها المشروع الذي حصل على المركز الثالث، والمتمثل في تصنيع ماكينة لحصاد وتقشير محصول الذرة، مشيرًا إلى أن هذا النوع من المشروعات يمثل أهمية كبيرة في دعم جهود توطين هذه الصناعة في مصر.

وتابع: «لدينا مشروعات أخرى في مجال الذكاء الاصطناعي، فعلى سبيل المثال، مشروع لفرز ألياف الكتان وتنقيتها من الشوائب باستخدام الذكاء الاصطناعي، كما توجد مشروعات في مجالات أخرى، من بينها المجال الطبي، مثل تصنيع جهاز لخفض درجة حرارة الجسم دون اللجوء إلى الطرق التقليدية، كاستخدام الكمادات، إذ يُثبت الجهاز على فخذ الإنسان، ويسهم في خفض درجة حرارته دون الحاجة إلى استخدام الطرق التقليدية أو الاعتماد عليها».

الصين الكتان خفض الحرارة جامعة الدلتا التكنولوجية

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