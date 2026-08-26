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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مصر تطلق بعثة ترويجية للخدمات التعليمية في نيجيريا تحت شعار "ادرس في مصر"

مصر تطلق بعثة ترويجية للخدمات التعليمية في نيجيريا تحت شعار "ادرس في مصر"
مصر تطلق بعثة ترويجية للخدمات التعليمية في نيجيريا تحت شعار "ادرس في مصر"
أ ش أ

 أطلقت مصر بعثة ترويجية متخصصة للخدمات التعليمية المصرية في نيجيريا، تحت شعار «ادرس في مصر»، بهدف الترويج لمنظومة التعليم العالي المصرية وزيادة أعداد الطلاب الوافدين، وتعزيز صادرات الخدمات المصرية وفتح أسواق جديدة أمامها، وذلك تحت رعاية وزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية والتعليم العالي والبحث العلمي.

وتنظم البعثة الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات والإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتمثيل التجاري المصري، خلال الفترة من 24 إلى 30 أغسطس الجاري، وتشمل فعالياتها مدن لاجوس وأبوجا وكانو.

وأكد الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن التعليم يمثل أحد القطاعات الواعدة ضمن صادرات الخدمات المصرية، مشيرا إلى أهمية تكثيف الجهود الترويجية في الأسواق الخارجية، خاصة الإفريقية، للتعريف بمنظومة التعليم العالي المصرية والبرامج الأكاديمية التي تقدمها الجامعات المصرية.

وقال إن الوزارة تستهدف من خلال البعثات والفعاليات الترويجية فتح أسواق جديدة أمام الخدمات التعليمية المصرية، وزيادة أعداد الطلاب الوافدين للدراسة في مصر، وتعزيز تنافسية قطاع التعليم، بما يسهم في زيادة صادرات الخدمات وموارد الدولة من النقد الأجنبي، إلى جانب بناء شراكات جديدة مع المؤسسات والجهات التعليمية في الأسواق المستهدفة.

وأضاف أن الوصول المباشر إلى الطلاب والجهات التعليمية في لاجوس وأبوجا وكانو يتيح التعريف بالفرص التعليمية التي توفرها الجامعات المصرية والتعرف على احتياجات السوق النيجيرية، بما يدعم جهود زيادة أعداد الطلاب النيجيريين الدارسين في مصر وتعزيز حضور الخدمات التعليمية المصرية في الأسواق الإفريقية.

من جانبه، أكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، أن التعليم العالي المصري يمثل أحد أهم مصادر القوة الناعمة لمصر، مشيرا إلى أن الطلاب الوافدين الدارسين في الجامعات المصرية يمثلون أحد روافد هذه القوة، فضلا عن إسهامهم في دعم الاقتصاد والجامعات المصرية.

وأوضح أن الجامعات المصرية شهدت تطورا ملموسا في التصنيفات الدولية، سواء على مستوى التصنيفات العامة أو تصنيفات التخصصات والتخصصات البينية، بالتوازي مع التطور في منظومة البحث العلمي والنشر الدولي، بما يعزز تنافسية الجامعات المصرية ومكانتها إقليميا ودوليا.

وأشار إلى أن مصر تستقبل طلابا من أكثر من 120 جنسية، وتوفر لهم برامج دراسية وتخصصات حديثة ونخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس والخبراء، إلى جانب منصة «ادرس في مصر» التي تتيح للطلاب الوافدين التقدم للدراسة بالجامعات المصرية.

وأضاف أن الوزارة تعمل على تعزيز جهود تدويل التعليم وتصدير الخدمات التعليمية المصرية، والتوسع في التواصل مع الطلاب والمؤسسات التعليمية في الأسواق الخارجية، بما يسهم في استقطاب المزيد من الطلاب الوافدين وتعزيز التعاون الأكاديمي بين الجامعات المصرية ونظيراتها في مختلف الدول.

ولفت إلى أن مصر تتمتع بمقومات سياحية وحضارية وثقافية تعزز مفهوم السياحة التعليمية، بما يتيح للطالب الوافد تجربة متكاملة تجمع بين التعليم والثقافة، فضلا عن اهتمام الجامعات المصرية بالابتكار وتوظيف مخرجات البحث العلمي، وتوفير البرامج التدريبية والتطبيقات العملية التي تسهم في تأهيل الطلاب لسوق العمل.

وأكد علاء البيلي رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، أن تنظيم البعثة الترويجية للتعليم العالي المصري في نيجيريا يأتي في إطار تطوير دور الهيئة في الترويج للخدمات المصرية وفتح أسواق جديدة أمامها، مشيرا إلى أن التعليم يمثل أحد القطاعات الواعدة لتعزيز صادرات الخدمات المصرية وزيادة قدرتها على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.

وأوضح أن البعثة تستهدف إقامة تواصل مباشر بين الجامعات المصرية والطلاب والجهات التعليمية النيجيرية، والتعريف بالبرامج الدراسية والمزايا التي توفرها الجامعات المصرية للطلاب الوافدين، بما يسهم في استقطاب المزيد من الطلاب وتعزيز التعاون الأكاديمي بين مصر ونيجيريا.

وتشارك في البعثة جامعات القاهرة والإسكندرية وعين شمس والعاصمة والأزهر والأقصر والجلالة وبنها الأهلية وأكتوبر للعلوم الحديثة والآداب والسلام، إلى جانب الإدارة المركزية لشئون الوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وتتضمن فعاليات البعثة التعريف بمنظومة التعليم العالي المصرية والبرامج الدراسية التي تقدمها الجامعات المشاركة، واستعراض فرص الدراسة أمام الطلاب النيجيريين ومتطلبات التقديم والرسوم الدراسية، وإتاحة التواصل المباشر مع ممثلي الجامعات والمستشارين التعليميين، فضلا عن تقديم عروض تعريفية وجلسات تفاعلية وإجراء مراجعة مبدئية لمؤهلات الطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعات المصرية.

وتتواصل فعاليات البعثة خلال الأيام المقبلة في أبوجا وكانو، بهدف تعزيز التواصل مع الطلاب والجهات التعليمية النيجيرية، ودعم جهود جذب الطلاب الوافدين والترويج للخدمات التعليمية المصرية وفتح آفاق جديدة للتعاون الأكاديمي بين مصر ونيجيريا.

بعثة ترويجية متخصصة للخدمات التعليمية المصرية في نيجيريا تحت شعار «ادرس في مصر» منظومة التعليم العالي المصرية زيادة أعداد الطلاب الوافدين

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