طاقم حكام جزائري لمباراة جورماهيا وبيراميدز في دوري أبطال إفريقيا

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، عن تعيين طاقم حكام جزائري لإدارة مباراة جورماهيا الكيني وبيراميدز في بداية مشوار دوري أبطال أفريقيا.

ويحل بيراميدز ضيفا على جورماهيا الكيني في الثالثة من مساء الأحد 6 سبتمبر المقبل على استاد نيايو الوطني في نيروبي في ذهاب دور الـ64 من دوري الأبطال.

ويدير اللقاء الجزائري محمد رفيق ويعاونه مواطنه ياسين بن سلامة المساعد الأول، ومحمد حمايدي المساعد الثاني، وحسام بن يحيى الحكم المساعد الرابع.

ويراقب المباراة بيجاشو أسفو من أثيوبيا، ويراقب أداء الحكام ليديا عبيدي من أثيوبيا.

يذكر أن مباراة الإياب ستقام في الثامنة من مساء السبت 13 سبتمبر المقبل على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة.