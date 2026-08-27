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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

4 طرق لتشخيص جرثومة المعدة.. استشاري باطنة يكشف أعراضها ومخاطر إهمال العلاج

جرثومة المعدة
جرثومة المعدة
محمد البدوي

تُعد جرثومة المعدة من العدوى الشائعة التي قد تعيش داخل الجهاز الهضمي لفترات طويلة دون ظهور أعراض واضحة، قبل أن تبدأ في التسبب بمشكلات صحية مزعجة لدى بعض المصابين.

اضطرابات الجهاز الهضمي المعتادة

ومع تشابه أعراضها مع اضطرابات الجهاز الهضمي المعتادة، قد يتأخر البعض في اكتشاف الإصابة أو يتعامل معها بعلاج مؤقت دون إجراء الفحوص اللازمة. 

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جرثومة المعدة وأبرز العلامات

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور ناجي ألفريد ميشيل، استشاري الأمراض الباطنة، طرق انتقال جرثومة المعدة وأبرز العلامات التي تستدعي إجراء الفحوص، محذرًا من مضاعفات تركها دون علاج. 

أهم وسائل التشخيص المتاحة

كما استعرض أهم وسائل التشخيص المتاحة، مؤكدًا أن العلاج يمكن أن يقضي على العدوى، مع ضرورة إجراء فحص لاحق للتأكد من نجاحه.

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كيف تنتقل جرثومة المعدة؟

قال الدكتور ناجي ألفريد ميشيل، استشاري الأمراض الباطنة، إن جرثومة المعدة تنتقل بصورة أساسية نتيجة تناول الأطعمة أو المياه الملوثة، مؤكدًا أن العدوى لا تنتقل عن طريق التنفس.

قواعد النظافة الشخصية

وشدد على أهمية اتباع قواعد النظافة الشخصية والعامة للحد من فرص الإصابة، وفي مقدمتها غسل اليدين جيدًا بالماء والصابون، خاصة قبل تناول الطعام وبعد استخدام الحمام.

الاهتمام بنظافة أدوات الطعام 

كما نصح بالاهتمام بنظافة أدوات الطعام وأسطح المطابخ والحمامات، باعتبارها من الإجراءات المهمة للوقاية من انتقال العدوى.

جرثومة المعدة قد تظل دون أعراض

وأوضح استشاري الأمراض الباطنة أن الإصابة بجرثومة المعدة لا تعني بالضرورة ظهور أعراض فورية، مشيرًا إلى أن الجرثومة يمكن أن تظل موجودة داخل المعدة لفترات طويلة دون أعراض واضحة.

وأشار إلى أن هناك مجموعة من العلامات التي قد تدفع إلى الاشتباه في الإصابة، أبرزها:

ألم أو حرقان في منطقة فم المعدة.

الانتفاخ.

كثرة التجشؤ.

الغثيان.

عسر الهضم.

استمرار الأعراض رغم استخدام العلاجات المعتادة.

وأكد أن تكرار هذه الأعراض أو استمرارها يستدعي استشارة الطبيب وإجراء الفحوص المناسبة بدلًا من الاعتماد على العلاج الذاتي.

مخاطر ترك جرثومة المعدة دون علاج

وحذر ناجي ألفريد ميشيل من إهمال علاج الجرثومة في حالة ثبوت الإصابة، موضحًا أنها قد تتسبب في التهاب مزمن بالمعدة، كما يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بالقرح والنزيف.

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وأشار إلى أن النزيف الناتج عن بعض مضاعفات القرحة قد يظهر في صورة براز أسود، وهو عرض يستدعي التعامل معه بجدية والحصول على تقييم طبي.

4 طرق لتشخيص جرثومة المعدة

وأوضح استشاري الأمراض الباطنة أن تشخيص جرثومة المعدة يمكن أن يتم من خلال عدة فحوصات، من أبرزها:

1- اختبار التنفس باليوريا:

وهو أحد الفحوص المستخدمة للكشف عن وجود الجرثومة من خلال تحليل الزفير بعد تناول مادة معينة.

2- تحليل مستضد الجرثومة في البراز:

يساعد هذا الفحص في الكشف عن وجود الجرثومة من خلال عينة البراز.

3- تحليل الأجسام المضادة في الدم:

يمكن من خلاله الكشف عن الأجسام المضادة المرتبطة بالجرثومة، مع مراعاة أن تفسير النتيجة يعتمد على الحالة وتقييم الطبيب.

4- منظار المعدة:

وقد يلجأ الطبيب إليه في بعض الحالات، خاصة عندما تكون هناك حاجة لفحص المعدة بصورة مباشرة أو تقييم أعراض ومضاعفات معينة.

علاج جرثومة المعدة يستمر أسبوعين

وأكد الدكتور ناجي ألفريد ميشيل أن جرثومة المعدة قابلة للعلاج والقضاء عليها، موضحًا أن العلاج يستمر عادة لمدة 14 يومًا وفق النظام العلاجي الذي يحدده الطبيب.

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وشدد على أهمية الالتزام بالجرعات ومدد العلاج وعدم التوقف عن تناول الأدوية بمجرد تحسن الأعراض.

ضرورة إعادة الفحص بعد العلاج

وأشار إلى أن انتهاء فترة العلاج لا يعني الاكتفاء باختفاء الأعراض، موضحًا ضرورة إعادة الفحص بعد مرور 4 أسابيع للتأكد من القضاء على الجرثومة بشكل نهائي.

وأكد أنه في حال استمرار العدوى، يمكن للطبيب اللجوء إلى تكرار العلاج أو استخدام نظام علاجي آخر وفقًا لحالة المريض ونتائج الفحوصات.

الجهاز الهضمي جرثومة المعدة أعراض جرثومة المعدة مخاطر جرثومة المعدة

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