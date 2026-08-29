باريديس يعترض على إيقافه 10 مباريات في كأس العالم: «العقوبة مبالغ فيها»

أبدى الأرجنتيني لياندرو باريديس، لاعب وسط فريق روما، اعتراضه على العقوبة الموقعة ضده بالإيقاف لمدة 10 مباريات، على خلفية الأحداث التي شهدتها مباراة منتخب بلاده أمام إسبانيا في بطولة كأس العالم، مؤكدًا أن العقوبة جاءت مبالغًا فيها من وجهة نظره.

لياندرو باريديس

وقال باريديس في تصريحات تلفزيونية: «إيقافي لمدة 10 مباريات؟ أرى أن العقوبة مبالغ فيها!».

وأضاف اللاعب الأرجنتيني: «الغريب أن جافي عوقب بالإيقاف لمباراة واحدة فقط، رغم أنه هو من وجّه لي لكمة في صدري».

وتابع: «لكن على أي حال، القرار صدر بالفعل. لم يتبقَّ سوى تقديم استئناف وانتظار ما إذا كان بإمكانهم تقليص مدة الإيقاف».

وكانت الأحداث التي جمعت باريديس وجافي قد أثارت جدلًا خلال منافسات كأس العالم، قبل أن تصدر الجهات المختصة قراراتها بشأن العقوبات الموقعة على اللاعبين.

ويأمل باريديس في أن يسفر الاستئناف الذي يعتزم تقديمه عن تخفيض مدة إيقافه، بما يسمح له بالعودة إلى المشاركة مع منتخب الأرجنتين خلال الاستحقاقات المقبلة.