بعيدا عن الأكل.. أسباب غير متوقعة لزيادة الوزن

الإكثار من تناول الطعام ليس السبب الوحيد زيادة الوزن ولكن هناك العديد من عوامل نمط الحياة الأخرى التي يمكن أن تؤثر على وزن.

ووفقا لما ذكره موقع كيلافند كلينك نكشف لكم أهم أسباب زيادة الوزن.

التوتر

عندما تتعرض للتوتر، يفرز جسمك هرمون الكورتيزول مما يزيد من نسبة السكر في الدم ويساهم في تخزين الدهون في منطقة البطن كما أن الكورتيزول قد يجعلك تشتهي الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية .

قلة النوم

إذا لم تحصل على قسط كافٍ من الطاقة أثناء النوم، سيحاول جسمك الحصول على هذه الطاقة من الطعام وبدون نوم كافٍ، ينتج جسمك مستويات أعلى من هرمونات الجوع (الجريلين واللبتين ) و يزيد الجريلين من شهيتك ،بينما يجعلك اللبتين تشعر بشبع أقل.

الإقلاع عن التدخين

قرار الإقلاع عن التدخين هو القرار الصائب دائمًا لكن بعض الأشخاص يكتسبون بعض الوزن بعد الإقلاع والسبب هو أن النيكوتين يُسرّع عملية الأيض ويُقلّل الشهية، لذا عند التخلص من هذه العادة، قد يلجأ البعض إلى تناول الطعام.

اتباع الحميات الغذائية بشكل مزمن

تؤدي الحميات الرائجة إلى زيادة الوزن ومع تقلبات الوزن، تفقد الوزن ثم تستعيده مرارًا وتكرارًا كما أن هذه الحميات تزيد من خطر الإصابة بأمراض جسدية ونفسية مزمنة