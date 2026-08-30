بمشاركة 350 متطوعًا.. وزيرة التضامن تشهد ختام فعاليات معسكر «Red Ready»

شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي نائبة رئيس الهلال الأحمر المصري اختتام فعاليات معسكر «Red Ready» الذي أطلقه الهلال الأحمر المصري بالمدينة التعليمية بمدينة 6 أكتوبر، بمشاركة 350 متطوعًا من مختلف محافظات الجمهورية، وذلك بالتزامن مع فعاليات الشهر الذي يشهد اليوم العالمي للشباب واليوم العالمي للعمل الإنساني، وفي إطار حرص الهلال الأحمر المصري على إعداد كوادر شبابية مؤهلة للعمل الإنساني والاستجابة للطوارئ.

وقدم المعسكر برنامجًا تدريبيًا متكاملًا يجمع بين الجوانب النظرية والتطبيقية، بهدف تنمية مهارات المتطوعين وتعزيز جاهزيتهم للتعامل مع مختلف المواقف الإنسانية والطوارئ، من خلال التدريب على عدد من التخصصات، إلى جانب أنشطة برنامج «المنقذ الصغير».

وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن سعادتها بالمشاركة في ختام فعاليات معسكر «Red Ready»، الذي جمع 350 متطوعًا من مختلف محافظات الجمهورية، في تجربة تعكس قيمة العمل التطوعي، وأهمية الاستثمار في قدرات الشباب، وضرورة بناء كوادر مؤهلة وقادرة على الاستجابة الفعالة في أوقات الأزمات والطوارئ.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن تنظيم هذا المعسكر يكتسب أهمية خاصة، كونه يأتي خلال شهر يحمل دلالات إنسانية وشبابية بالغة الأهمية؛ شهر نحتفي فيه بـ اليوم العالمي للشباب، ونستحضر فيه كذلك قيم ومبادئ اليوم العالمي للعمل الإنساني.

وتابعت قائلة :" وما بين الشباب والعمل الإنساني، تأتي فكرة «Red Ready» لتؤكد أن الشباب ليسوا فقط مستقبل العمل الإنساني، وإنما هم قوة أساسية في حاضره، وشريك حقيقي في مواجهة التحديات والاستجابة للاحتياجات الإنسانية".

وأعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي قيام الهلال الأحمر المصري بإطلاق مركز إعداد، فضلا عن إقامة معسكر دائم لمتطوعي الهلال الأحمر المصري، وإطلاق موجة ثانية جديدة من معسكر «Red Ready» بمشاركة أعداد أخرى من المتطوعين لتعزيز الجاهزية للاستجابة للطوارئ.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي نائبة رئيس الهلال الأحمر المصري إلى أنه على مدار أيام المعسكر، لم يكن الهدف هو تقديم مجموعة من التدريبات النظرية فقط، وإنما خلق تجربة متكاملة تنقل المتطوع من المعرفة إلى التطبيق، ومن التدريب إلى الميدان، فقد خاض المتطوعون تدريبات عملية ومناورات تحاكي المواقف الطارئة، وتدربوا على مجالات متعددة من مجالات الاستجابة والعمل الإنساني، شملت الإغاثة والاستجابة للطوارئ، وإعادة الروابط العائلية، وإدارة الحالة، والدعم النفسي والاجتماعي، والتوعية الصحية، بالإضافة إلى التدريب على برنامج «المنقذ الصغير».

وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن هذه المنهجية في التدريب تعكس مفهومًا أساسيًا في العمل الإنساني؛ وهو أن الجاهزية لا تُبنى في لحظة وقوع الأزمة، وإنما تبدأ قبلها بكثير، من خلال التدريب المستمر، ورفع الكفاءة، والتنسيق، والعمل الجماعي، والقدرة على اتخاذ القرار في الوقت المناسب.

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي لشباب المتطوعين :" أنتم اليوم تمثلون 350 نموذجًا للشباب الذين اختاروا أن يكون لهم دور حقيقي في خدمة الإنسان والمجتمع.. والتطوع في مفهومه الحقيقي ليس مجرد مشاركة في فعالية أو تقديم وقت وجهد، وإنما هو مسؤولية والتزام وقدرة على المبادرة والاستمرار.. ولهذا، فإن ما اكتسبتموه خلال هذا المعسكر لا ينبغي أن يبقى داخل جدران المعسكر، وإنما يجب أن ينتقل معكم إلى محافظاتكم، وجامعاتكم، وفروعكم، ومجتمعاتكم، وأن يتحول إلى معرفة يتم مشاركتها، ومهارات يتم تطويرها، وقدرة حقيقية على الاستجابة عندما يأتي وقت الاحتياج".

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن بناء جيل من المتطوعين القادرين على الاستجابة للطوارئ ليس هدفًا مرتبطًا بمعسكر أو فعالية واحدة، وإنما هو استثمار مستمر في الإنسان، وفي قدرات الشباب، وفي قدرة المجتمع المصري على مواجهة الأزمات والتعامل معها بكفاءة ووعي.

واختتمت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها قائلة:"ونحن نختتم معسكر «Red Ready»، أريد من كل واحد منكم أن يتذكر أن انتهاء المعسكر لا يعني انتهاء مهمتكم.. المعسكر ينتهي اليوم.. لكن الجاهزية تبدأ من اليوم.. كونوا مستعدين دائمًا للتعلم.. مستعدين للمبادرة.. مستعدين لتحمل المسؤولية، ومستعدين لأن تكونوا حيث يحتاجكم الإنسان..وواثقة أن شباب ومتطوعي الهلال الأحمر المصري قادرون على أن يكونوا دائمًا في الصفوف الأولى للاستجابة الإنسانية، وأن يحولوا ما تعلموه إلى أثر حقيقي يشعر به الإنسان والمجتمع.. فكونوا دائمًا على العهد RED READY.. جاهزين قبل الطوارئ…جاهزين وقت الاستجابة…وجاهزين دائمًا من أجل الإنسان".

حضر الفعالية الدكتور عادل عدوي وزير الصحة والسكان الأسبق وعضو مجلس إدارة الهلال الأحمر المصري، وأيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، والدكتورة آمال إمام المديرة التنفيذية للهلال الأحمر المصري، وقيادات الهلال الأحمر المصري.