لمرضى القلب.. احرص على اتباع هذه النصائح

يُعد مرض القلب السبب الأول للوفاة، رغم وجود بعض عوامل الخطر الخارجة عن سيطرتنا، كالعوامل الوراثية، إلا أن الخبر السار هو إمكانية الوقاية من العديد من هذه الوفيات بتغييرات في نمط الحياة، بما في ذلك اتباع نظام غذائي صحي، يرتكز مفهوم التغذية السليمة للقلب على تناول الأطعمة التي تدعم صحة القلب والحد من تناول بعض الأطعمة والمكونات.

أكلات مفيدة لمرضى القلب

الفواكه والخضراوات

تُعدّ الفواكه والخضراوات أساس النظام الغذائي الصحي للقلب، فهي تُوفّر عناصر غذائية تُساهم في خفض ضغط الدم والكوليسترول، بما في ذلك الألياف والبوتاسيوم والمغنيسيوم والمغذيات النباتية.

الحبوب

عند اختيار المنتجات المصنوعة من الحبوب، يكمن السر في الحبوب الكاملة تحتوي الحبوب الكاملة على الألياف والمغذيات النباتية التي ثبت ارتباطها بتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

المشروبات

يُعدّ الماء من أفضل الخيارات للصحة العامة، في حين أن الإفراط في تناول الكافيين قد يرفع ضغط الدم لدى بعض الأشخاص، إلا أن القهوة والشاي يحتويان على مضادات الأكسدة التي قد تكون مفيدة للقلب.