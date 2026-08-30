كلودفلير توفر 100 تيرابايت من ذاكرة خوادم 1.1.1.1 DNS عبر تحسينات برمجية

نجحت شركة "كلودفلير" (Cloudflare) العالمية في تقليص استهلاك الذاكرة العشوائية (RAM) في منصة التخزين المؤقت لنظام أسماء النطاقات "1.1.1.1 DNS" بأكثر من النصف، مما أتاح توفير نحو 100 تيرابايت من سعة الذاكرة عبر شبكة خوادمها المنتشرة حول العالم دون الحاجة لإضافة خادم واحد أو شراء عتاد جديد، وفقاً لما أورده تقرير نشره موقع TechSpot التقني المتخصص.

تفاصيل التحسينات البرمجية وتقليص حجم سجلات DNS

أوضح التقرير، الذي أعده الكاتب سكاي جاكوبس، أن مهندسي الشركة ركزوا جهودهم على منصة "Big Pineapple" المسؤولة عن التخزين المؤقت لخدمات 1.1.1.1 وجدار حماية DNS.

وأوضح مهندس النظم سيباستيان نويتبوم أن إدخال 5 تعديلات دقيقة على الشفرة المصدرية المكتوبة بلغة البرمجة "Rust" نجح في تقليص حجم السجل المؤقت النموذجي من 953 بايت إلى 420 بايت فقط؛ مما أدى إلى خفض استهلاك الذاكرة بنسبة 99% لكل خادم من 9.3 جيجابايت إلى 5.3 جيجابايت خلال فترة تطبيق التحديث من منتصف مايو إلى مطلع يوليو.

قفزة في سرعة الاستجابة ومعدلات معالجة الطلبات

أشار المصدر إلى أن التعديلات البرمجية أسهمت في تسريع الأداء العام للمنصة بالتوازي مع توفير الذاكرة؛ حيث ارتفع معدل إدراج السجلات الجديدة من 625 ألفاً إلى 893 ألف سجل في الثانية الواحدة، بينما انخفض زمن تأخير البحث والاستجابة من 828 نانوثانية إلى 670 نانوثانية.

وتكتسب هذه الكفاءة أهمية قصوى لكون منصة Big Pineapple تستوعب أكثر من 250 مليار سجل DNS في اللحظة الواحدة، حيث يُقدر أن هدر بايت واحد غير ضروري في كل سجل يكلف الشركة أكثر من 250 جيجابايت من الذاكرة الضائعة عبر أسطول خوادمها العالمي.

إعادة هيكلة بيانات الذاكرة واستبدال هياكل لغة Rust

بيّن تقرير موقع TechSpot أن أبرز التغييرات تمثل في استبدال حاويات "Vec" و"String" الديناميكية في لغة Rust التي تخزن بيانات وصفية لتوسيع الحجم بشرائح ذاكرة ثابتة (Boxed Slices)، مما وفر أكثر من 15 تيرابايت من الذاكرة بمفرده.

كما دمج المهندسون قوائم السجلات الثلاث المنفصلة في مخزن مؤقت موحد، وألغوا تخزين أسماء النطاقات المكررة لإنشائها آلياً عند إرسال الاستجابة، وتخزين سجلات IPv4 الصغيرة ذات 4 بايت بحجمها الفعلي بدلاً من حجز 144 بايت كاملة لها كما كان متبعاً في السابق.

معادلة التوفير العتادي وخطط التوسع المستقبلية

ذكر التقرير أن سعة 100 تيرابايت من الذاكرة التي وفرتها كلودفلير تعادل إجمالي الذاكرة العشوائية الموجودة في 130 خادماً من خوادم الجيل الثالث عشر (Gen 13) للشركة، والتي يحمل كل منها 768 جيجابايت من ذواكر DDR5-6400 السريعة.

وتعتزم الشركة توجيه المساحات المحررة لتكبير سعات التخزين المؤقت محلياً في الخوادم الطرفية لرفع معدلات دقة الاستجابة وتقليل الضغط وحركة المرور الموجهة لخوادم DNS الجذرية.