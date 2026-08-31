اتخضيت واتضايقت.. صاحبة فيديو الويتر تكشف موقفها بعد علمها بفصله من العمل

كشفت مريم، صاحبة الفيديو المتداول للويتر طه ناير أثناء تفاعله مع إحدى أغاني الفنان تامر عاشور، عن تفاصيل اللحظة التي علمت فيها بأن انتشار المقطع تسبب في أزمة للعامل، مؤكدة أنها شعرت بالصدمة وحرصت على التواصل معه والاعتذار له فورًا.

الانتشار الكبير للفيديو

وقالت مريم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل ببرنامج «تفاصيل» المذاع على قناة «صدى البلد 2»، إنها كانت سعيدة في البداية بالانتشار الكبير للفيديو وردود الفعل الإيجابية عليه، قبل أن تقرأ تعليقًا من أحد المتابعين يفيد بأن طه ناير تعرض للفصل من عمله بسبب المقطع.

إلحاق الضرر به

وأوضحت أنها فوجئت بهذا الأمر، ثم توجهت إلى موقع «فيسبوك» ووجدت تعليقًا لطه ناير على الفيديو، لتقرر التواصل معه سريعًا والاعتذار له، مؤكدة أنها لم تكن تقصد بأي شكل أن يتسبب تصويرها له في إلحاق الضرر به.

فرصة أو خير في المستقبل

وأضافت أنها أخبرته بأنها مستعدة لحذف الفيديو فورًا، لكنه طلب منها عدم حذفه بعدما أصبح منتشرًا على نطاق واسع، مؤكدًا أن ما حدث قد حدث، وربما يكون انتشار الفيديو سببًا في حصوله على فرصة أو خير في المستقبل.

وأكدت مريم أنها كانت قد صورت الفيديو بحسن نية، وكان هدفها مشاركة لحظة لطيفة من الحفل، موضحة أن الجمهور كان يتفاعل مع طه بصورة إيجابية، وأن كثيرين كانوا يتمنون أن يصل الفيديو إلى تامر عاشور حتى يمنحه فرصة لحضور حفلاته والاستمتاع بها كأحد معجبيه.

وأشارت إلى أن معرفتها بأن الفيديو تسبب في أذى للعامل جعلتها تشعر بالضيق، لأنها لم تكن تتوقع أن تتحول لحظة عفوية صورتها بدافع الإعجاب إلى أزمة مهنية بالنسبة له.

مشاركة موقف عفوي

ولفتت إلى أنها أبقت الفيديو منشورًا بناءً على طلب طه ناير، خاصة بعدما أصبح المقطع متداولًا على نطاق واسع، مؤكدة أن الهدف من تصويره ونشره منذ البداية لم يكن تحقيق الانتشار، وإنما مشاركة موقف عفوي لفت انتباهها خلال الحفل.