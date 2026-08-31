قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحرس الثوري الإيراني يعلن إسقاط مسيرة أمريكية «إم كيو-9»
سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين 31 أغسطس
قبل ما تتحرك.. أسعار البنزين اليوم الإثنين رسميا
"ما يُلقى في البحر لا يختفي".. قصة 200 ألف برميل نفايات مشعة في أعماق الأطلسي
الرئيس الإيراني يتوعد: لا نسعى للحرب.. لكن ردنا سيكون حاسما على أي اعتداء
مواعيد مباريات اليوم الإثنين 31 - 8 - 2026 والقنوات الناقلة
هل انتشار النمل والحشرات له علاقة بالحسد؟.. دار الإفتاء تجيب
ليبيا في ظلام دامس.. انقطاع الكهرباء يشل طرابلس ومناطق واسعة غرب البلاد
ترامب يفتح النار على الحلفاء: ننفق المليارات ومن طلبنا مساعدتهم رفضوا
سعر الذهب اليوم 31 أغسطس 2026 .. عيار 21 والجنيه الذهب
ترامب يحذر: إيران كانت تستهدف دول الخليج.. وامتلاكها النووي كان سيغير شكل الشرق الأوسط
ترامب: سيطرتنا على مضيق هرمز شبه كاملة.. وأزلنا جميع الألغام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

اتخضيت واتضايقت.. صاحبة فيديو الويتر تكشف موقفها بعد علمها بفصله من العمل

صاحبة فيديو الويتر
صاحبة فيديو الويتر
محمد البدوي

كشفت مريم، صاحبة الفيديو المتداول للويتر طه ناير أثناء تفاعله مع إحدى أغاني الفنان تامر عاشور، عن تفاصيل اللحظة التي علمت فيها بأن انتشار المقطع تسبب في أزمة للعامل، مؤكدة أنها شعرت بالصدمة وحرصت على التواصل معه والاعتذار له فورًا.

الانتشار الكبير للفيديو 

وقالت مريم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل ببرنامج «تفاصيل» المذاع على قناة «صدى البلد 2»، إنها كانت سعيدة في البداية بالانتشار الكبير للفيديو وردود الفعل الإيجابية عليه، قبل أن تقرأ تعليقًا من أحد المتابعين يفيد بأن طه ناير تعرض للفصل من عمله بسبب المقطع.

 إلحاق الضرر به

وأوضحت أنها فوجئت بهذا الأمر، ثم توجهت إلى موقع «فيسبوك» ووجدت تعليقًا لطه ناير على الفيديو، لتقرر التواصل معه سريعًا والاعتذار له، مؤكدة أنها لم تكن تقصد بأي شكل أن يتسبب تصويرها له في إلحاق الضرر به.

فرصة أو خير في المستقبل

وأضافت أنها أخبرته بأنها مستعدة لحذف الفيديو فورًا، لكنه طلب منها عدم حذفه بعدما أصبح منتشرًا على نطاق واسع، مؤكدًا أن ما حدث قد حدث، وربما يكون انتشار الفيديو سببًا في حصوله على فرصة أو خير في المستقبل.

وأكدت مريم أنها كانت قد صورت الفيديو بحسن نية، وكان هدفها مشاركة لحظة لطيفة من الحفل، موضحة أن الجمهور كان يتفاعل مع طه بصورة إيجابية، وأن كثيرين كانوا يتمنون أن يصل الفيديو إلى تامر عاشور حتى يمنحه فرصة لحضور حفلاته والاستمتاع بها كأحد معجبيه.

وأشارت إلى أن معرفتها بأن الفيديو تسبب في أذى للعامل جعلتها تشعر بالضيق، لأنها لم تكن تتوقع أن تتحول لحظة عفوية صورتها بدافع الإعجاب إلى أزمة مهنية بالنسبة له.

مشاركة موقف عفوي

ولفتت إلى أنها أبقت الفيديو منشورًا بناءً على طلب طه ناير، خاصة بعدما أصبح المقطع متداولًا على نطاق واسع، مؤكدة أن الهدف من تصويره ونشره منذ البداية لم يكن تحقيق الانتشار، وإنما مشاركة موقف عفوي لفت انتباهها خلال الحفل.

تامر عاشور الفنان تامر عاشور أغاني الفنان تامر عاشور طه ناير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

باقة جديدة للإنترنت المنزلي

الإنترنت طول الشهر بدون انقطاع.. WE تعلن عن باقة جديدة والسعر مفاجأة

جمال شعبان

جمال شعبان يكشف سبب وفاة ابنة الفنانة نجلاء فتحي

WE

النت مش هيخلص قبل نهاية الشهر.. WE تفاجئ العملاء بباقة جديدة والسعر مفاجأة

سيف ابو النجا وياسمين ونجلاء فتحى

نور عيني ابنتي الغالية.. أول تعليق من سيف أبو النجا بعد وفاة ابنته

.. تشييع جنازة ابنة الفنانة نجلاء فتحي من مسجد عمر بن عبد العزيز

غدًا.. تشييع جنازة ابنة الفنانة نجلاء فتحي من مسجد عمر بن عبد العزيز

سبب وفاة ابنة الفنانة نجلاء فتحي

سبب وفاة ابنة الفنانة نجلاء فتحي.. تفاصيل الساعات الأخيرة وموعد الجنازة

الفنان الراحل محمد التاجي والسعدنى والمحلاوي

الجرح لم يلتئم وظل ينزف..أكرم السعدني يكشف كواليس الساعات الأخيرة لمحمد التاجي

سعر الدولار

انخفاض جديد بجميع البنوك.. سعر الدولار اليوم الأحد

ترشيحاتنا

دار الإفتاء المصرية

فتاوى تشغل الأذهان.. الإفتاء: الصحابة احتلفوا بقدوم النبي إلى الدنيا.. ولا حرج في دخول الحائض إلى ملحق المسجد لعقد الزواج

مجمع مواقف قنا الجديدة

مزلقان جديد و60 سيارة سيرفيس..إنهاء تجهيزات بدء تشغيل مجمع مواقف قنا الجديدة

جانب من الاجتماع

رئيس جامعة المنصورة يشارك باجتماع الأعلى للجامعات.. توجيهات بالتوسع في التحول الرقمي والانتهاء مبكرًا من الاستعدادات اللازمة لاستقبال الطلاب

بالصور

قبل ما تتحرك.. أسعار البنزين اليوم الإثنين رسميا

اسعار البنزين اليوم
اسعار البنزين اليوم
اسعار البنزين اليوم

عشاء لذيذ صحى..طريقة عمل سموثى الشوفان بالتوت الأحمر

طريقة عمل سموثى الشوفان بالتوت الاحمر.
طريقة عمل سموثى الشوفان بالتوت الاحمر.
طريقة عمل سموثى الشوفان بالتوت الاحمر.

"مش عاملة عمليات تجميل فى جسمي".. الراقصة دينا قبل وبعد

الراقصة دينا قبل و بعد
الراقصة دينا قبل و بعد
الراقصة دينا قبل و بعد

فيديو

مساعدات

محمد فوزي: عجز دولي عن التعامل مع الممارسات الإسرائيلية بغزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: نجيب محفوظ.. جدلية السياسة والإبداع

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: زيارة الرئيس الصيني لمصر تؤكد أهمية دورها المحوري

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: بين أمريكا والصين.. مصر في قلب معركة الذكاء الاصطناعي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عكس عقارب الساعة!

المزيد