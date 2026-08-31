قيادي بمستقبل وطن: زيارة الرئيس الصيني دفعة جديدة للشراكة الاستراتيجية

أكد النائب إيهاب أبوكليلة، عضو مجلس الشيوخ السابق وأمين مساعد أمانة التعليم والبحث العلمي المركزية بحزب مستقبل وطن، أن زيارة الرئيس الصيني شي جين بينج إلى مصر تعكس عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين القاهرة وبكين، وتؤكد المكانة المحورية التي تتمتع بها الدولة المصرية في محيطها الإقليمي والدولي، مشيرًا إلى أن الزيارة تأتي في توقيت بالغ الأهمية في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات وتطورات متسارعة.

تطور ملحوظ في العلاقات المصرية الصينية

وقال أبوكليلة إن العلاقات المصرية الصينية شهدت خلال السنوات الماضية تطورًا ملحوظًا، لتنتقل من التعاون التقليدي إلى شراكة استراتيجية شاملة تقوم على المصالح المتبادلة، مؤكدًا أن الزيارة تمثل فرصة لتعزيز التنسيق السياسي بين البلدين تجاه القضايا الإقليمية والدولية، ودعم جهود تحقيق الأمن والاستقرار وخفض حدة التوترات في المنطقة.

وأضاف أن التعاون الاقتصادي والاستثماري يمثل أحد أهم محاور العلاقات المصرية الصينية، خاصة في مجالات الصناعة والطاقة والنقل والبنية التحتية والتكنولوجيا والتحول الرقمي، لافتًا إلى أن مصر بما تمتلكه من موقع جغرافي متميز وقناة السويس وشبكة من الاتفاقيات والأسواق العربية والأفريقية، تمثل بوابة مهمة أمام الاستثمارات الصينية إلى المنطقة والقارة الأفريقية.

وأشار أبوكليلة إلى أهمية توسيع التعاون المصري الصيني في مجالات التعليم والبحث العلمي والابتكار والذكاء الاصطناعي، بما يسهم في بناء الكوادر البشرية ونقل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة، مؤكدًا أن زيارة الرئيس الصيني تمثل دفعة جديدة للعلاقات بين البلدين، وفرصة لترسيخ شراكة استراتيجية أكثر قوة واستدامة بما يخدم مصالح الشعبين ويدعم مسيرة التنمية في مصر.