قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استعدادات المحافظات للعام الدراسي الجديد.. خطط للأنشطة وتأمين المدارس وافتتاح منشآت تعليمية
أحمد بلال يهاجم منتقدي الأهلي بسبب محمد معروف: بدري أوي على الحاجات دي
الرئيس السيسي يجتمع بـ مدبولي ووزير الطيران المدني.. فيديو
بلومبرج: السعودية تجري محادثات أولية للحصول على قرض بقيمة 8 مليارات دولار
فجيعة تحتاج للصبر.. شمس البارودي تواسي نجلاء فتحي بعد وفاة ابنتها
عثمان ديمبلي يقترب من تمديد عقده مع باريس سان جيرمان حتى 2030
مصر تواصل دعم غزة.. قافلة «زاد العزة» الـ268 تحمل آلاف الأطنان من المساعدات
حمزة عبد الكريم ضمن قائمة برشلونة لمواجهة رايو فاليكانو
بـ1500 جنيه.. كيفية التقديم على شقق الإيجار لمحدودي الدخل
براءة محمد معروف.. خبير تحكيمي يكشف مفاجأة بشأن واقعة مباراة الأهلي وزد
الكويت والإمارات: الاعتداءات الإيرانية على الأردن انتهاك صارخ لسيادتها
الحق اشتري ..سعر الذهب عيار 21 مفاجأة اليوم الاثنين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

قيادي بمستقبل وطن: زيارة الرئيس الصيني دفعة جديدة للشراكة الاستراتيجية

النائب إيهاب أبوكليلة
النائب إيهاب أبوكليلة
أحمد بسيوني

أكد النائب إيهاب أبوكليلة، عضو مجلس الشيوخ السابق وأمين مساعد أمانة التعليم والبحث العلمي المركزية بحزب مستقبل وطن، أن زيارة الرئيس الصيني شي جين بينج إلى مصر تعكس عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين القاهرة وبكين، وتؤكد المكانة المحورية التي تتمتع بها الدولة المصرية في محيطها الإقليمي والدولي، مشيرًا إلى أن الزيارة تأتي في توقيت بالغ الأهمية في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات وتطورات متسارعة.

تطور ملحوظ في العلاقات المصرية الصينية

وقال أبوكليلة إن العلاقات المصرية الصينية شهدت خلال السنوات الماضية تطورًا ملحوظًا، لتنتقل من التعاون التقليدي إلى شراكة استراتيجية شاملة تقوم على المصالح المتبادلة، مؤكدًا أن الزيارة تمثل فرصة لتعزيز التنسيق السياسي بين البلدين تجاه القضايا الإقليمية والدولية، ودعم جهود تحقيق الأمن والاستقرار وخفض حدة التوترات في المنطقة.

وأضاف أن التعاون الاقتصادي والاستثماري يمثل أحد أهم محاور العلاقات المصرية الصينية، خاصة في مجالات الصناعة والطاقة والنقل والبنية التحتية والتكنولوجيا والتحول الرقمي، لافتًا إلى أن مصر بما تمتلكه من موقع جغرافي متميز وقناة السويس وشبكة من الاتفاقيات والأسواق العربية والأفريقية، تمثل بوابة مهمة أمام الاستثمارات الصينية إلى المنطقة والقارة الأفريقية.

وأشار  أبوكليلة إلى أهمية توسيع التعاون المصري الصيني في مجالات التعليم والبحث العلمي والابتكار والذكاء الاصطناعي، بما يسهم في بناء الكوادر البشرية ونقل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة، مؤكدًا أن زيارة الرئيس الصيني تمثل دفعة جديدة للعلاقات بين البلدين، وفرصة لترسيخ شراكة استراتيجية أكثر قوة واستدامة بما يخدم مصالح الشعبين ويدعم مسيرة التنمية في مصر.

الإسكندرية أبوكليلة الشيوخ مجلس الشيوخ الرئيس الصيني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسعار البنزين اليوم

قبل ما تتحرك.. أسعار البنزين اليوم الإثنين رسميا

أسعار السلع الأساسية

السكر بـ25 جنيهًا والزيت بـ52.. أسعار السلع اعتبارًا من 10 سبتمبر بتوجيهات رئاسية

أسعار الدواجن

بعد انخفاضات كبيرة.. مفاجأة غير متوقعة فى أسعار الدواجن والبيض اليوم

أرشيفية

الجيش الإيراني يعلن استهداف قاعدة المنهاد بالإمارات بعشرات المسيرات

سعر الذهب اليوم 31 أغسطس 2026 .. عيار 21 والجنيه الذهب

سعر الذهب اليوم 31 أغسطس 2026 .. عيار 21 والجنيه الذهب

محمد معروف

تفاصيل مكالمة عبدالفتاح ومعروف بشأن مباراة الأهلي وزد

ياسر ابراهيم

تفاصيل أزمة ياسر إبراهيم مع الأهلي

سعر الدولار في مصر

سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين 31 أغسطس

ترشيحاتنا

الشيخ عويضة عثمان

عويضة عثمان: الفتوى في قضايا الأسرة صناعة علمية وإصلاحية

وزير الأوقاف خلال القاء كلمته

وزير الأوقاف: مصر بقيادة رئيسها وبعلم أزهرها وكنائسها العريقة سند للأشقاء في الفلبين.. صور

قمه قازان

بسيوني: المشاركة في "قمة قازان العالمية" استهدفت فتح مسارات جديدة للتعاون مع الجامعات الروسية والدولية

بالصور

قبل دخول المدارس.. 15 فكرة لـ لانش بوكس صحي واقتصادي

.15 فكرة لـ لانش بوكس صحى و اقتصادى
.15 فكرة لـ لانش بوكس صحى و اقتصادى
.15 فكرة لـ لانش بوكس صحى و اقتصادى

محمود قابيل وبسمة وعمرو سليم فى وداع ابنة نجلاء فتحي

بسمة بجنازة ابنة نجلاء فتحي
بسمة بجنازة ابنة نجلاء فتحي
بسمة بجنازة ابنة نجلاء فتحي

فى عيد ميلادها.. صور تكشف عن أناقة و جمال ليلى أحمد زاهر

فى عيد ميلادها .. صور تكشف عن إناقة و جمال ليلى أحمد زاهر
فى عيد ميلادها .. صور تكشف عن إناقة و جمال ليلى أحمد زاهر
فى عيد ميلادها .. صور تكشف عن إناقة و جمال ليلى أحمد زاهر

القوات المسلحة تنظم عددا من اللقاءات مع شيوخ وعواقل سيناء ومطروح

القوات المسلحة تنظم عددا من اللقاءات مع شيوخ وعواقل سيناء ومطروح
القوات المسلحة تنظم عددا من اللقاءات مع شيوخ وعواقل سيناء ومطروح
القوات المسلحة تنظم عددا من اللقاءات مع شيوخ وعواقل سيناء ومطروح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: نجيب محفوظ.. جدلية السياسة والإبداع

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: زيارة الرئيس الصيني لمصر تؤكد أهمية دورها المحوري

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: بين أمريكا والصين.. مصر في قلب معركة الذكاء الاصطناعي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عكس عقارب الساعة!

المزيد