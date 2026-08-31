أخبار التوك شو| الرئيس السيسي يجتمع بـ مدبولي.. وأسعار البنزين والسولار.. وكيفية التقديم على شقق الإيجار لمحدودي الدخل.. ومفاجأة بأسعار الذهب والدولار

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التلفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

الرئيس السيسي يجتمع بـ مدبولي ووزير الطيران المدني.. فيديو

عرضت القناة الأولى مقطع مقطع فيديو يوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، والفريق أحمد الشاذلي مُستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.

وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول مُتابعة تطوير منظومة الطيران المدني، حيث عرض وزير الطيران المدني، في هذا السياق، مكونات تطوير منظومة الطيران، ومن بينها الأعمال الجارية لتحديث البنية التحتية للمطارات، وزيادة طاقاتها الاستيعابية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للركاب.

بـ1500 جنيه.. كيفية التقديم على شقق الإيجار لمحدودي الدخل



يستعد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لطرح آلاف الوحدات السكنية بنظام الإيجار في عدد من المدن الجديدة والمحافظات، في خطوة تستهدف توفير بدائل سكنية مرنة للفئات التي لا تستطيع تحمل تكاليف التملك أو استيفاء شروط الحصول على وحدات بنظام التمويل العقاري.

ويأتي الطرح تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف توسيع مظلة برامج الإسكان الاجتماعي وإتاحة وحدات سكنية للفئات الأولى بالرعاية، مع منح المستفيدين فرصة للسكن دون الحاجة إلى تحمل أعباء مالية كبيرة مرتبطة بالتملك.



75 جنيهًا للكيلو.. شعبة الدواجن تكشف عن السعر العادل للفراخ والبيض

يشهد سوق الدواجن والبيض، حالة من الترقب وتتجه الأنظار إلى أسعار الإنتاج وتكلفة الأعلاف، باعتبارها العامل الأبرز في تحديد السعر النهائي للمستهلك الأنظار إلى أسعار الإنتاج وتكلفة الأعلاف، باعتبارها العامل الأبرز في تحديد السعر النهائي للمستهلك.

وحذر رئيس شعبة الدواجن من استمرار بيع الدواجن بأقل من تكلفة الإنتاج، مؤكدًا أن ذلك قد يهدد استمرارية بعض المنتجين، بالتزامن مع توقعات بزيادة الطلب على البيض مع اقتراب موسم المدارس.



900 جنيه دعم خبز لأسرة من 4 أفراد.. مفاجأة سارة للمواطنين



تتجه منظومة دعم الخبز في مصر إلى مرحلة جديدة من المفاوضات، مع اقتراب عقد اجتماع بين اللجنة العامة للمخابز ووزير التموين، لحسم التفاصيل النهائية للمنظومة الجديدة وآليات تطبيقها، وسط نقاشات حول تكلفة إنتاج الخبز ونسبة الدعم اللازمة لضمان استمرار الخدمة وتغطية أعباء التشغيل.

وقال عبد الله غراب، رئيس شعبة المخابز، إن الاجتماع المرتقب سيجمع اللجنة العامة للمخابز بوزير التموين، بهدف وضع اللمسات النهائية للمنظومة والوصول إلى رؤية واضحة بشأن آليات تنفيذها.



أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر.. هل ترتفع خلال سبتمبر؟

شهدت أسعار البنزين والسولار اليوم الإثنين 31 أغسطس 2026 استقرارًا في محطات الوقود، بالتزامن مع ترقب المواطنين وأصحاب السيارات لقرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشأن الأسعار خلال الفترة المقبلة.

أسعار البنزين اليوم

وبحسب آخر الأسعار الرسمية المعلنة، جاءت أسعار البنزين في محطات الوقود كالتالي:

بنزين 80: 20.75 جنيه للتر

بنزين 92: 22.25 جنيه للتر

بنزين 95: 24 جنيهًا للتر

عيار 21 بكام النهارده؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 31 أغسطس

يبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة، عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي يشهده المعدن الثمين خلال الفترة الأخيرة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الاثنين 31 أغسطس 2026.

سعر الذهب اليوم



وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5425 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 6330 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 7234 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 50640 جنيها.



أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الاثنين

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الاثنين 31 أغسطس 2026.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

الدولار الأمريكي

سعر البيع: 50.29 جنيه

سعر الشراء: 50.15 جنيه.

اليورو

سعر البيع: 58.66 جنيه

سعر الشراء: 58.48 جنيه.

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 68.51 جنيه

سعر الشراء: 68.30 جنيه.

الريال السعودي

سعر البيع: 13.39 جنيه

سعر الشراء: 13.36 جنيه.

الدرهم الإماراتي

سعر البيع: 13.69 جنيه

سعر الشراء: 13.65 جنيه.



الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابة 5 صيادين بنيران البحرية الإسرائيلية في مياه مدينة غزة

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن "الهلال الأحمر الفلسطيني" بإصابة 5 صيادين بنيران البحرية الإسرائيلية في مياه مدينة غزة.



وأكد محمد فوزي، الباحث المتخصص في الشأن الإقليمي، إن كافة المؤشرات تؤكد وجود حالة من العجز الدولي فيما يتعلق بالتعامل مع ملف الممارسات الإسرائيلية داخل قطاع غزة.

وأوضح فوزي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج مساء dmc، أن الفترة من 7 أكتوبر 2023 وحتى اليوم شهدت كمًا كبيرًا جدًا من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية غير المسبوقة والدموية، والتي تُمارس بشكل شبه يومي بحق الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن الأزمة في قطاع غزة لم تعد مرتبطة فقط بدخول المستلزمات الطبية، بل أصبحت عملية تأمين هذه المستلزمات تمثل أزمة كبيرة جدًا، في ظل عدم استطاعة المجتمع الدولي فرض أي ضوابط أو قواعد إنسانية أو قانونية أو أخلاقية تحكم التصعيد الإسرائيلي داخل القطاع.



10.2 مليون طن قمح تعزز الأمن الغذائي.. أخبار سارة للمواطنين

القمح من أهم المحاصيل الاستراتيجية التي ترتبط بصورة مباشرة بالأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي في مصر، لما يمثله من أهمية أساسية في غذاء المواطنين، وما تفرضه الزيادة السكانية وارتفاع معدلات الاستهلاك من ضرورة مستمرة لتأمين احتياجات السوق المحلية.

ومن هذا المنطلق، تبذل الدولة المصرية جهودًا متواصلة لزيادة الإنتاج المحلي من القمح، ليس فقط من خلال التوسع في المساحات الزراعية، وإنما أيضًا عبر تطوير أساليب الزراعة، واستنباط أصناف جديدة أكثر إنتاجية ومقاومة للأمراض، وتحسين كفاءة استخدام المياه والموارد الزراعية.