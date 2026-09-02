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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

لن تتوقع.. تناول الثوم يوميا يحميك من مرض خطير

الثوم
الثوم
نهى هجرس

يعد الثوم (Allium sativum) من الأطعمة التي يُمكن وصفها بحقّ بأنها "غذاءٌ ودواء"، فهو كنزٌ حقيقيّ استُخدم لخصائصه العلاجية منذ القدم، واليوم، يُعتبر الثوم الغذاء الأول لدعم صحة القلب، إذ يُحسّن تدفق الدم في الأوعية الدموية، ويُعزّز وصول الدم إلى الأعضاء والأنسجة، فلا عجب إذن في دوره الهام في الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية.

أمراض القلب والأوعية الدموية مصطلح عام يشمل جميع الحالات التي تؤثر على القلب أو الأوعية الدموية، بما في ذلك مرض الشريان التاجي، والذبحة الصدرية، والنوبة القلبية، وارتفاع ضغط الدم، والسكتة الدماغية، والخرف الوعائي، وقد أُجريت أبحاث مكثفة حول الفوائد الصحية للثوم في علاج أمراض القلب والأوعية الدموية، لا سيما في خفض ضغط الدم والكوليسترول، في الواقع، تُظهر الدراسات الوبائية وجود علاقة عكسية بين استهلاك الثوم وتطور أمراض القلب والأوعية الدموية.

إضافةً إلى ذلك، يُعدّ الثوم مضادًا قويًا للبكتيريا والفطريات (مما يجعله إضافةً ممتازةً لبروتوكول مكافحة داء المبيضات)، ومضادًا للطفيليات، ومعززًا رائعًا لجهاز المناعة (ممتاز للوقاية من نزلات البرد والإنفلونزا وعلاجها)، وقد يُساعد في تحسين حساسية الأنسولين، والوقاية من سرطان البروستاتا، والحفاظ على صحة العظام، والتخلص من المعادن الثقيلة في الجسم، وهناك أيضًا نظريات شائعة حول الثوم تُفيد بأنه يعمل على زيادة تدفق الدم.

على الرغم من أن الثوم إضافة رائعة لأي نظام غذائي إذا كنت ترغب في الحفاظ على صحة قلبك وأوعيتك الدموية، تذكر دائمًا أهمية النظر إلى نظامك الغذائي ككل، وليس التركيز على مكون واحد، لذا، اتبع نظامًا غذائيًا متوازنًا غنيًا بالخضراوات، والحبوب الكاملة الغنية بالألياف، والأسماك الدهنية البرية (مرتين على الأقل أسبوعيًا)، والمكسرات والبذور، والأطعمة الغنية بالبروبيوتيك.

قلل أيضًا من تناول السكر، والكربوهيدرات البيضاء، والدهون غير الصحية، وخاصة الدهون المتحولة، واللحوم الحمراء (يفضل تناول اللحوم العضوية التي تربى في المراعي المفتوحة، وبحد أقصى مرتين أسبوعيًا)، والملح.

الثوم فوائد الثوم أضرار الثوم صحة القلب فوائد الثوم للقلب

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