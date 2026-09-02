ألفاظ خادشة.. القبض على صانعة محتوى ابتزت مواطنين على صفحتها

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صانعة محتوى لقيامها بالتشهير بأشخاص على صفحتها.

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن التشهير ببعض الأشخاص وإبتزازهم مستخدمة ألفاظ نابية وإيحاءات خادشة للحياء تتنافى مع القيم المجتمعية.





عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورة "لها معلومات جنائية" حال تواجدها بدائرة قسم شرطة ثان كفر الشيخ، وبحوزتها (هاتفى محمول "بفحصهما تبين إحتوائهما على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامى") ، وبمواجهتها إعترفت بنشرها مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتها بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.









