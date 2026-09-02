الليجا تعلن اختتام مشروعها لتطوير كرة القدم العراقية

أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم “لا ليجا”، اختتام مشروعها لتطوير كرة القدم العراقية بعد أكثر من ثلاث سنوات من التعاون.

وذكرت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم في بيان أنها اختتمت مشروعها للاستشارات وتطوير كرة القدم مع الاتحاد العراقي لكرة القدم، والذي انطلق في عام 2023، وذلك عقب انتهاء مدة العقد الأصلي وفترة لاحقة من المفاوضات، قدمت خلالها لاليغا مجموعة من البدائل الهادفة إلى وضع إطار جديد لاستمرار التعاون.

تعليق تيباس

وقال خابيير تيباس رئيس الرابطة إن العراق يمتلك واحدة من أكثر القواعد الجماهيرية شغفاً والتزاماً بكرة القدم في العالم، وقد شكّل هذا الحماس مصدر إلهام دائم لفريق عملنا طوال هذه السنوات الثلاث".

واختتم: "كل ما بنيناه معاً يمثل إرثاً لكرة القدم العراقية، وأنا على قناعة بأن الأسس التي أرسيناها راسخة، ولديّ ثقة بأن المسؤولين عنها الآن سيعرفون كيفية الحفاظ عليها والعمل على تطويرها".