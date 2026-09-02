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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

أيهما أفضل.. اعرف الفرق بين تأثير الفول السوداني والبندق على الصحة

الفول السوداني
الفول السوداني
اسماء محمد

يعد الفول السوداني هو البديل الأرخص للمكسرات باهظة الثمن ولكن هل هما متشابهان في الجانب الصحي أم أن هناك بعض الاختلافات.

ووفقا لما جاء في موقع very well health  نكشف لكم الفرق بين الفول السوداني والبندق من الجانب الصحي.

1. البندق يخفض الكوليسترول، وخاصة النوع الضار 

اتباع نظام غذائي غني بالبندق قد يخفض مستوى الكوليسترول، بما في ذلك البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) - وهو النوع "الضار " من الكوليسترول وفقًا لمراجعة للدراسات أجريت عام 2016، والتي وجدت أيضًا أن تناول البندق لا يخفض مستوى البروتين الدهني عالي الكثافة (HDL)  وهو النوع "الجيد" من الكوليسترول. 

يحتوي البندق، كغيره من المكسرات، على الكثير من الدهون الصحية، التي تساعد على خفض الكوليسترول بشكل عام مع الحفاظ على مستويات الكوليسترول الصحية. 

بالإضافة إلى ذلك، يحتوي البندق على مجموعة من المركبات التي يمكن أن تساعد في خفض الكوليسترول وتقليل تصلب الشرايين. ويشمل ذلك الأرجينين ، وهو حمض أميني يستخدمه الجسم لإنتاج  أكسيد النيتريك ، وهو جزيء يساعد على استرخاء الشرايين وزيادة تدفق الدم. 

2. يحتوي البندق على نسبة أعلى من الدهون الأحادية غير المشبعة

يحتوي البندق على نسبة عالية من الدهون الأحادية غير المشبعة ، والتي تُعد جزءًا من نظام غذائي صحي للقلب

تحتوي حصة 28 جراما من البندق (حوالي 12 حبة) على 13.2 جرامًا من الدهون الأحادية غير المشبعة، أي أكثر من أنواع المكسرات الشائعة الأخرى باستثناء المكاديميا بالمقارنة، يحتوي الفول السوداني على 7 جرامات فقط لكل 28 جراما.

تُعرف الدهون الأحادية غير المشبعة بقدرتها على خفض مستوى الكوليسترول الضار (LDL).

 إن إدخال المزيد من هذه الدهون الصحية في نظامك الغذائي يُساعد في الحفاظ على مستوى الكوليسترول لديك ضمن المعدل الطبيعي، خاصةً عند استبدال الدهون المشبعة (مثل تلك الموجودة في اللحوم ومنتجات الألبان). 

3. يحتوي البندق على نسبة أعلى من فيتامين هـ

يساعد فيتامين (هـ) على منع تكسير الكوليسترول الضار (LDL)، وهي عملية تساهم في تصلب الشرايين  ولذلك، يوفر تناول فيتامين (هـ) بعض الحماية ضد الآثار الضارة لارتفاع الكوليسترول. 

يُعدّ البندق مصدراً ممتازاً لفيتامين هـ. تحتوي كل حصة من البندق (28 غراماً) على 4.25 ملليجرام من فيتامين هـ. 6 أما الفول السوداني، فيحتوي على 2.3 ملليجرام من فيتامين هـ لكل حصة (28 جراما). 

4. يحتوي الفول السوداني على نسبة أعلى من الدهون المتعددة غير المشبعة

قد يلعب الفول السوداني دورًا في خفض الكوليسترول . فقد أظهر تحليلٌ أُجري عام 2022 لدراسات سابقة أن تناول الفول السوداني يرتبط بانخفاض مستويات الكوليسترول الكلي ومستويات الكوليسترول الضار (LDL). 

يحتوي الفول السوداني على نسبة أعلى من الأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة، وهي نوع من الدهون الصحية التي تشمل أحماض أوميجا 3 وأوميجا 6 الدهنية . 

تحتوي كل حصة من الفول السوداني ( 28 جراما) على 4.4 جرام من الأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة، مقارنةً بـ 2.4 جرام في حصة من البندق.

5. الفول السوداني قد يساعد في منع امتصاص الكوليسترول

يحتوي الفول السوداني على مواد كيميائية تُسمى فيتوستيرولات .  تتميز هذه المركبات الكيميائية النباتية ببنية مشابهة للكوليسترول، وعندما يمتص الجسم الفيتوستيرولات، فإنه لا يستطيع امتصاص كمية كبيرة من الكوليسترول. ولهذا السبب، فإن تناول الفيتوستيرولات قد يساعد في خفض مستوى الكوليسترول. 

يحتوي البندق (إلى جانب أنواع أخرى من المكسرات) أيضاً على الفيتوستيرولات، لكن الفول السوداني يُعدّ مصدراً جيداً لها بشكل خاص. 

6. كلاهما مصدران رائعان للألياف

تساعد الألياف على خفض الكوليسترول عن طريق منع امتصاصه من قبل الجهاز الهضمي.  وهذا أحد أسباب كون جميع المكسرات مفيدة للتحكم في الكوليسترول، فهي تحتوي على الكثير من الألياف. 

عندما يتعلق الأمر بالألياف، فإن البندق والفول السوداني متقاربان: تحتوي حصة 28 جراماً من البندق على 2.7 جرام من الألياف، بينما تحتوي حصة 28 جراماً من الفول السوداني على 2.3 جرام من الألياف .

الفول السوداني البندق الفرق بين الفول السوداني والبندق الكوليسترول الصحة الدهون

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