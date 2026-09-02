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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

السفير محمد حجازي: البيان المشترك لمصر والصين يعبر عن حجم العلاقات بين البلدين

مصر والصين
مصر والصين
محمود محسن

قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن البيان المصري الصيني المشترك بين مصر والصين جاء معبراً عن حجم الزيارة وما أحاط بها من اهتمام وحفاوة من الجانبين، مشيراً إلى أن الزيارة تجاوزت الإطار الثنائي لتشمل قضايا ومعاني بالغة الأهمية.

وأضاف في مداخلة هاتفية عبر قناة إكسترا نيوز، أنّ من أبرز ما تضمنه البيان دعم الصين للرؤية المصرية بشأن الأمن المائي، ودعوتها دول حوض النيل إلى احترام القانون الدولي، مؤكداً أهمية ارتباط مصر بنهر النيل باعتباره شريان الحياة الرئيسي للبلاد.

وأشار إلى أن الفقرة نفسها تضمنت تأكيد مصر موقفها بشأن مبدأ الصين الواحدة، واعتبار تايوان جزءاً لا يتجزأ من الوطن الصيني الموحد، لافتاً إلى أن الجمع بين القضيتين في فقرة واحدة يحمل دلالات مهمة تعكس اهتمام كل دولة بقضايا أمنها القومي الأساسية.

وأكد أن دعم الصين للرؤية المصرية المائية يمثل خطوة مهمة خلال المرحلة المقبلة، خاصة في ظل العلاقات الاستراتيجية التي تربط بكين بكل من مصر وإثيوبيا، بما قد يتيح للصين دوراً في هذا الملف.

 البحث عن حلول للأزمات والقضايا المختلفة

وتابع، أن البيان تجاوز الإطار التقليدي للعلاقات الثنائية والتشاور بشأن القضايا، ليضع الدبلوماسيتين المصرية والصينية في إطار البحث عن حلول للأزمات والقضايا المختلفة.
 

السفير محمد حجازي وزير الخارجية القانون الدولي حوض النيل القضايا

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