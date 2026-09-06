سفيان بنجديدة يقترب من قيادة هجوم الأهلي أمام المقاولون العرب

قالت الإعلامية دينا سليم، أن المغربي سفيان بنجديدة اقترب من الاستمرار في قيادة هجوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال مواجهة المقاولون العرب المقبلة، والمقرر إقامتها يوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة المقبلة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأضافت دينا خلال تصريحاتها لبرنامجها "ستاد المحور"، أن الجهاز الفني بقيادة الحسين عموتة يدرس بقوة استمرار بنجديدة في التشكيل الأساسي خلال المباراة، في ظل الثقة التي يحظى بها اللاعب ورغبة الجهاز الفني في الاستفادة من قدراته الهجومية خلال المواجهة المقبلة.