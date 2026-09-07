فليك يشيد بنجوم برشلونة.. ويكشف سر تألق لامين يامال

أشاد هانز فليك، المدير الفني لفريق برشلونة، بالمستوى الذي ظهر عليه عدد من لاعبي الفريق خلال الفوز الكبير على فالنسيا بخمسة أهداف دون مقابل، مؤكدًا أن المنافسة القوية بين عناصر الفريق تمثل تحديًا إيجابيًا خلال الموسم الحالي.

وتحدث المدرب الألماني عن داني أولمو، معربًا عن سعادته بالمستوى الذي قدمه اللاعب، رغم صعوبة المنافسة على حجز مكان أساسي في تشكيل برشلونة.

وأوضح فليك أن أولمو من اللاعبين الذين يسعون دائمًا لتقديم المزيد، ولا يشعر بالرضا عند الجلوس على مقاعد البدلاء، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني يحاول باستمرار اتخاذ القرارات التي تصب في مصلحة الفريق، خاصة مع طول الموسم وكثرة المباريات.

كما خص فليك فيرمين لوبيز بإشادة كبيرة، بعدما قدم مباراة مميزة أمام فالنسيا، حيث سجل هدفًا وصنع هدفين، مؤكدًا أن اللاعب يمتلك حماسًا وطاقة كبيرين يساعدان الفريق على تنفيذ أسلوبه داخل الملعب.

وقال إن فيرمين يستطيع التأثير سواء داخل منطقة الجزاء أو خارجها، كما يساهم في الضغط على المنافس واستعادة الكرة وتسجيل الأهداف، مشيرًا إلى أن اللاعب لا يزال صغير السن ويمكنه تطوير بعض الجوانب، خاصة فيما يتعلق بالتحكم في الكرة.

وتطرق فليك إلى حالة لامين يامال، الذي كانت مشاركته محل شكوك قبل المباراة بعدما خاض تدريبًا منفردًا، لكنه أكد للجهاز الفني جاهزيته وقدرته على خوض اللقاء.

وأوضح المدرب الألماني أنه تحدث مع يامال صباح يوم المباراة، وأكد اللاعب أنه يشعر بحالة جيدة ويرغب في المشاركة، ليبدأ المباراة وينجح في تسجيل هدفين.

وفي ختام تصريحاته، أشاد فليك بعقلية لاعبي برشلونة، مؤكدًا أن الفريق يمتلك رغبة كبيرة في تحقيق أهدافه رغم وجود عدد من اللاعبين أصحاب الخبرات الدولية الكبيرة.

وشدد على أن امتلاك اللاعبين لخبرات واسعة لا يعني التراجع عن الطموح، مؤكدًا أن الجميع يدرك صعوبة المهمة، لكنه يرى رغبة واضحة في مواصلة العمل وتحقيق المزيد من النجاحات خلال الموسم.