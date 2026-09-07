على مساحة 1856 مترًا مربعًا.. محافظ البحيرة تتفقد مجمع مواقف إيتاي البارود

تفقدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، أمس الأحد مجمع مواقف إيتاي البارود الجديد، للوقوف على انتظام العمل به ومتابعة حركة سيارات الأجرة وخدمة الركاب، بما يدعم تنظيم حركة النقل وتحقيق السيولة المرورية.

المجمع مقام على مساحة 1856 مترًا مربعًا، ويضم 7 خطوط سير لخدمة قرى كفر مساعد، وجنبواي، والعساكرة، وصفط، والبهي، وشبرا النونة، وبرقامة، بطاقة استيعابية تتجاوز 140 سيارة أجرة.

وخلال الجولة، تابعت الدكتورة جاكلين عازر انتظام حركة السيارات داخل المجمع، ووجهت بمراعاة سهولة دخول وخروج السيارات وتنظيم أماكن الانتظار، مع الحفاظ على مستوى الخدمة المقدمة للركاب، بما يضمن تحقيق الاستفادة المثلى من المجمع ورفع كفاءة منظومة النقل بالمركز.

كما التقت الدكتورة المحافظ بعدد من المواطنين والركاب بالموقف واستمعت لمطالبهم ومقترحاتهم ووجهت بالعمل على تلبية الطلبات الخاصة بهم.

وأكدت محافظ البحيرة أن تطوير مجمعات المواقف يمثل خطوة هامة نحو توفير خدمات نقل أكثر تنظيمًا وكفاءة، مشددة على المتابعة المستمرة ورفع كفاءة المواقف بمختلف مراكز ومدن المحافظة.