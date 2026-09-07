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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ البحيرة تتفقد حديقة الطفل بأبو حمص وتتابع الأنشطة المقدمة

محافظ البحيرة
محافظ البحيرة
ساندي رضا

تفقدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، خلال جولتها بأبو حمص امس الاحد حديقة الطفل بأبو حمص بشارع المتولي، للوقوف على مستوى الخدمات والأنشطة المقدمة للمواطنين.

وخلال جولتها، اطلعت المحافظ على الأنشطة المقدمة بالحديقة، والتي تضم ورش الحكي، وأنشطة ثقافية وترفيهية، وورشًا فنية متنوعة، بما يسهم في تنمية مهارات الأطفال والنشء وتعزيز قدراتهم الإبداعية.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر، على أهمية مواصلة تقديم وتطوير الأنشطة الموجهة للأطفال والنشء، بما يتيح لهم فرصًا أكبر للتعلم والإبداع واكتشاف مواهبهم في أجواء آمنة وممتعة، مشددةً على ضرورة الحفاظ على مستوى الحديقة وتهيئتها بصورة تليق بروادها، وتعظيم الاستفادة منها كمساحة مفتوحة تجمع بين الترفيه والثقافة وتنمية المهارات.

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