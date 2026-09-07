برلمانية: بيان مصر والدول السبع رسالة حاسمة لإسرائيل.. وتهجير الفلسطينيين لن يصنع السلام

أكدت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، أن البيان المشترك الصادر عن مصر وسبع دول بشأن رفض التصريحات الإسرائيلية المتعلقة بتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، يمثل خطوة مهمة تعكس وحدة الموقف العربي والإسلامي تجاه القضية الفلسطينية، ويبعث برسالة واضحة للمجتمع الدولي بضرورة وقف أي محاولات تستهدف تقويض حقوق الشعب الفلسطيني.

ادانة تصريحات التهجير

وقالت الهريدي، في بيان لها، إن البيان لم يكتفِ بإدانة التصريحات الإسرائيلية، وإنما وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته القانونية والأخلاقية، من خلال التأكيد على خطورة تحويل الدعوات إلى التهجير القسري إلى سياسات وإجراءات عملية، بما يشكل تهديدًا خطيرًا للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وتابعت: البيان أكد مجموعة من الثوابت الراسخة، وعلى رأسها الحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ورفض أي محاولات لفرض واقع جديد يتعارض مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

التحركات المصرية المتواصلة لدعم غزة

وأشار الهريدى، إلى أن التحركات المصرية المتواصلة على مدار الأزمة أثبتت أن القاهرة تمتلك رؤية واضحة ترتكز على وقف نزيف الدم الفلسطيني، ورفض التهجير القسري، والعمل من أجل إعادة إحياء مسار السلام القائم على حل الدولتين، بما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وشددت عضو مجلس الشيوخ، على أن البيان يمثل تأكيدًا جديدًا على أن القضية الفلسطينية ستظل قضية مركزية تحظى بدعم عربي ودولي واسع، وأن محاولات تجاوز حقوق الشعب الفلسطيني أو إنهاء قضيته لن تحقق الاستقرار المنشود، مؤكدة أن السلام العادل هو السبيل الوحيد لضمان الأمن لجميع شعوب المنطقة.