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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: توطين مستلزمات الإنتاج مفتاح خفض فاتورة الاستيراد وتعزيز الاقتصاد

النائب ميشيل الجمل
النائب ميشيل الجمل
حسن رضوان

أكد النائب ميشيل الجمل، عضو لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، أن توجه الدولة نحو توطين وتعميق الصناعة المحلية يمثل خطوة استراتيجية لبناء قاعدة صناعية متكاملة، قادرة على تلبية احتياجات السوق وتقليل الاعتماد على المنتجات ومستلزمات الإنتاج المستوردة.

التصنيع المحلي يبدأ من مستلزمات الإنتاج

وأوضح الجمل أن تطوير الصناعة المصرية لا يتوقف عند زيادة إنتاج السلع النهائية، وإنما يتطلب التوسع في تصنيع مستلزمات ومدخلات الإنتاج محليًا، بما يعزز المكون المصري ويرفع القيمة المضافة داخل الاقتصاد.

خفض الاستيراد وتوفير العملة الأجنبية

وأشار عضو لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ إلى أن توطين مستلزمات الإنتاج يسهم في خفض فاتورة الاستيراد وتوفير العملة الأجنبية، فضلًا عن تعزيز قدرة سلاسل الإمداد المحلية على مواجهة الأزمات والتقلبات العالمية.

حوافز للصناعات المغذية والهندسية

وشدد الجمل على أهمية توفير المزيد من الحوافز للاستثمارات التي تستهدف الصناعات المغذية والهندسية المتقدمة، وربطها باحتياجات القطاعات الإنتاجية والمشروعات القومية، بما يدعم نمو القطاع الصناعي ويزيد قدرته التنافسية.

المشروعات القومية تفتح فرصًا للتصنيع المحلي

ولفت إلى أن التوسع العمراني والتنمية في مختلف المحافظات يتطلبان معدات ومكونات وحلولًا هندسية متطورة، مؤكدًا أن تصنيع هذه الاحتياجات محليًا يمثل فرصة لتعميق الصناعة ورفع القدرات التكنولوجية والإنتاجية.

مصر قادرة على التحول لمركز صناعي إقليمي

وأكد النائب أن مصر تمتلك فرصًا كبيرة للتحول إلى مركز صناعي وإنتاجي إقليمي، عبر ربط الصناعات الكبرى بالصناعات المغذية، وتشجيع نقل التكنولوجيا وتوطين المعرفة، بما يسهم في خلق فرص عمل وزيادة الصادرات وتعزيز نفاذ المنتج المصري إلى الأسواق العالمية.

صناعة متكاملة من المكون المحلي إلى المنتج النهائي

واختتم ميشيل الجمل بالتأكيد على أن تعظيم المكون المصري يجب أن يتحول إلى هدف مستدام، مؤكدًا أن بناء صناعة وطنية متكاملة تبدأ من مستلزمات الإنتاج وصولًا إلى المنتج النهائي هو الطريق نحو اقتصاد أكثر قوة واستدامة وقدرة على مواجهة المتغيرات العالمية.

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