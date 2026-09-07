استطلاع: معنويات المستثمرين في منطقة اليورو تسجل أعلى مستوى

ارتفعت ثقة المستثمرين في منطقة اليورو خلال شهر سبتمبر الجاري إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من أربعة أعوام، في إشارة قوية على تعافي الاقتصاد الإقليمي، وفقًا لأحدث استطلاع أجرته مجموعة "سينتكس" (Sentix) للبحوث المالية.

وقفز المؤشر العام لثقة المستثمرين في التكتل الأوروبي إلى 5.1 نقطة في سبتمبر مقارنة بـ 0.9 نقطة في أغسطس، متجاوزًا بفارق كبير توقعات المحللين التي كانت تشير إلى 2.0 نقطة، ومسجلاً أعلى مستوى له منذ فبراير 2022.

وساهم أكبر اقتصاد في أوروبا في هذا الارتفاع، حيث قفز المؤشر الخاص بألمانيا إلى 2.8- نقطة بعد أن كان 11.9- نقطة في أغسطس، متجاوزًا مرحلة الانكماش التي كانت تضغط على نمو المنطقة.

شمل استطلاع "سينتكس" 1,052 مستثمرًا، من بينهم 209 من المستثمرين المؤسسيين في الأسواق المالية.