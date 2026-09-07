الداخلية تكشف حقيقة احتجاز شركة تمويل لشخص داخل شركته بسوهاج

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضرر خلاله أحد الأشخاص من قيام إحدى شركات التمويل بحجزه وآخرين داخل مقر الشركة دون وجه حق لإجباره على سداد المبلغ المقترض من الشركة بالكامل بسوهاج .

بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله فى هذا الشأن ، وأنه بتاريخ أول الجارى حضر لمركز شرطة سوهاج ( أحد الأشخاص)، و(مديرة فرع إحدى شركات تمويل المشروعات متناهية الصغر) مقيمان بدائرة المركز، وقررا بحدوث مشادة كلامية بينهما قاما على إثرها بالتعدى على بعضهما بالسب حال تواجد الأول بفرع الشركة محل عمل الثانية لتأخره فى سداد بعض الأقساط المقررة عليه من قرض تحصل عليه من ذات الشركة .

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه ، وبعرض الطرفين على النيابة العامة أبديا رغبتهما فى الصلح والتراضى فيما بينهما.

