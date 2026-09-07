من هرمز إلى القنبلة النووية.. بورنهام وترامب يبحثان أخطر ملفات الشرق الأوسط

بحث رئيس الوزراء البريطاني أندي بورنهام مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أهم الملفات المتعلقة بمنطقة الشرق الأوسط، وعلى رأسها التطورات في مضيق هرمز إلى جانب السلاح النووي الإيراني.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني أنه ناقش مع الرئيس الأمريكي العمل على التوصل إلى وقف إطلاق النار بين أوكرانيا وروسيا، بحسب ما أوردته وكالة رويترز للأنباء.

وأفاد مكتب رئيس الوزراء البريطاني أن بورنهام تحدث مع ترامب يوم الاثنين، واتفق الزعيمان على "ضرورة مواصلة العمل من أجل التوصل إلى وقف إطلاق النار" لإنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا.

وقال متحدث باسم مكتب رئيس الوزراء البريطاني: “أكد رئيس الوزراء مجدداً دعم المملكة المتحدة لأوكرانيا ولمفاوضات السلام الأخيرة التي تقودها الولايات المتحدة”.

كما ناقش بورنهام وترامب ملف الشرق الأوسط، حيث "شدد بورنهام على أهمية حل الدولتين، وإعادة فتح مضيق هرمز، وضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي"، بحسب المتحدث.

يأتي اتصال يوم الاثنين بعد أن التقى مبعوثا السلام الأمريكيان جاريد كوشنر وستيف ويتكوف بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كييف يوم الأحد، بعد أن تحدثا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو يوم السبت.