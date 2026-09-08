أخبار التوك شو| تكليفات للحكومة ببدء مخطط التشجير.. وفاء مكي تصدم الجمهور

تناولت برامج التوك شو عددا من الموضوعات الهامة نرصد أبزرها في سياق التقرير التالي.

عمرو أديب: أطلب من أغنياء القليوبية التبرع لترميم المدارس التي دخلها محافظ القليوبية اليوم

علق الإعلامي عمرو أديب، على جولة محافظ القليوبية في المدارس قبل بدء العام الدراسي.

يسرا: أنا ست طبيعية بيظهر عليها المشاعر سواء فرح أو حزن أو حب واضحة وده سري الحقيقي

وصفت الفنانة يسرا نفسها بأنها سيدة طبيعية، تظهر عليها المشاعر في حال حزنها وفرحها، وحتى عندما تحب أو تكره.

تكليفات للحكومة ببدء مخطط التشجير.. لميس الحديدي: استجابة سريعة لتوجيهات الرئيس

أكدت الإعلامية لميس الحديدي أهمية اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتبني مشروع لـ«تخضير القاهرة»، والذي يستهدف تحويل أي مساحة يتم إخلاؤها إلى مسطحات خضراء، مشيدة بفكرة «التخطيط» التي تحدث عنها الدكتور مدبولي، وأن البداية ستكون بالدائري والمحاور الرئيسية، مع تشكيل مجموعة عمل من الوزارات والمكاتب الاستشارية، وأن يكون الرأي الأول للاستشاريين.

وفاء مكي تصدم الجمهور: ديدان داخل وجبة دليفري وابني دخل في حالة انهيار

كشفت الفنانة وفاء مكي عن واقعة صادمة تعرضت لها أثناء طلب وجبة طعام «دليفري» من أحد المطاعم الشهيرة، مؤكدة أنها فوجئت بوجود ديدان داخل الطعام الذي طلبته لها ولابنها.

كامل الوزير: توطين صناعة النقل يوفر العملة ويدعم الصادرات

أكد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن التعاون المصري الفرنسي في قطاع النقل يمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن الشركات الفرنسية ساهمت في تنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبرى في مجالات النقل المختلفة.

التعليم: كثافة الفصول لن تتجاوز 50 طالبًا.. ولا أعمال سنة في البكالوريا

أكد شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، يولي اهتمامًا كبيرًا بملف كثافة الفصول، مشيرًا إلى أن كثافة الفصول في العام الدراسي الجديد بجميع المدارس على مستوى المحافظات لن تتجاوز 50 طالبًا بالفصل.

رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين: القضية الفلسطينية محور استقرار المنطقة

أكد الدكتور صلاح عبد العاطي، رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين، أن مصر ترفض بشكل قاطع أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من غزة أو الضفة الغربية، مشددًا على تمسكها بحل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، إلى جانب حماية الأونروا ودعم الوصاية الهاشمية على المقدسات.

«تغير المناخ»: ارتفاعات جديدة في درجات الحرارة خلال الأسابيع المقبلة.. والخريف مرحلة مهمة للمحاصيل الزراعية

قال الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة، إن مصر تشهد خلال الفترة الحالية مرحلة انتقالية من فصل الصيف إلى الخريف، يصاحبها انخفاض تدريجي في درجات الحرارة والرطوبة، مع تحسن ملحوظ في الأجواء خلال ساعات الليل.