حدّث المتصفح فورًا.. «جوجل» تحذر من ثغرة خطيرة في كروم

أطلقت شركة جوجل تحذيرًا عاجلًا لمستخدمي متصفح Google Chrome بعد اكتشاف ثغرة أمنية شديدة الخطورة من نوع «يوم الصفر» (Zero-Day)، تبيّن أنها تُستغل بالفعل في هجمات إلكترونية تستهدف المستخدمين.

ودعت الشركة إلى تثبيت أحدث إصدار من المتصفح في أسرع وقت ممكن، في ظل خطورة الثغرة التي قد تتيح للمهاجمين تنفيذ أكواد خبيثة على أجهزة الضحايا في حال استغلالها عبر صفحات ويب مصممة خصيصًا لهذا الغرض.

ثغرة داخل محرك V8

تحمل الثغرة الأمنية رقم CVE-2026-85046، وصُنفت ضمن الثغرات مرتفعة الخطورة، بعدما حصلت على تقييم 8.8 من 10 وفق مقياس CVSS.

وتوجد المشكلة داخل محرك V8، وهو المكون المسؤول عن تنفيذ ومعالجة أكواد JavaScript داخل متصفح كروم.

وتنتمي الثغرة إلى فئة Type Confusion، وهي أخطاء برمجية يمكن استغلالها للتعامل مع البيانات في الذاكرة بطريقة غير صحيحة، ما قد يمنح المهاجم فرصة لتنفيذ تعليمات برمجية لم يكن من المفترض تشغيلها.

وتزداد خطورة الأمر مع إمكانية استغلال الثغرة عن بُعد عبر إقناع المستخدم بزيارة صفحة ويب خبيثة، الأمر الذي قد يفتح الباب أمام تنفيذ تعليمات برمجية ضارة ومحاولة تجاوز آليات الحماية والعزل التي يعتمد عليها المتصفح.

جوجل تؤكد وجود استغلال فعلي للثغرة

ولم تقتصر خطورة الثغرة على احتمال استغلالها مستقبلًا، إذ أكدت جوجل رصد استغلال فعلي لها في هجمات إلكترونية.

ولم تكشف الشركة في الوقت الحالي جميع التفاصيل التقنية المتعلقة بطريقة تنفيذ الهجمات أو الجهات التي تقف وراءها، وهي خطوة معتادة في مثل هذه الحالات، بهدف الحد من قدرة مهاجمين آخرين على الاستفادة من المعلومات قبل حصول المستخدمين على التحديث الأمني.

وتعد هذه الثغرة، وفق التقارير الأمنية، سادس ثغرة من نوع يوم الصفر يتم إصلاحها في متصفح كروم بعد اكتشاف استغلالها فعليًا خلال عام 2026، وهو ما يعكس استمرار استهداف متصفحات الإنترنت باعتبارها بوابة رئيسية للوصول إلى أجهزة المستخدمين.

هذه هي إصدارات كروم الآمنة

أصدرت جوجل تحديثًا أمنيًا لمعالجة الثغرة، إلى جانب إصلاح عدد من المشكلات الأمنية الأخرى.

وبحسب التقرير، تحمل الإصدارات الآمنة الأرقام التالية:

Windows وmacOS: الإصدار 152.0.7977.82/.83.

Linux: الإصدار 152.0.7977.82.

وينصح المستخدمون بالتأكد من وصول متصفحهم إلى أحد هذه الإصدارات أو إصدار أحدث، وعدم تأجيل تثبيت التحديثات الأمنية.

كيف تحدث متصفح كروم؟

يمكن للمستخدم التحقق من وجود التحديث يدويًا من خلال خطوات بسيطة:

فتح متصفح Google Chrome. الضغط على قائمة المتصفح الرئيسية. اختيار «مساعدة» (Help). الضغط على «حول Google Chrome» (About Google Chrome). سيبدأ المتصفح تلقائيًا في البحث عن آخر تحديث وتنزيله. الضغط على «إعادة التشغيل» (Relaunch) عند ظهور الخيار، حتى يتم تثبيت التحديث وتفعيل الإصلاحات الأمنية.

ويُفضل إغلاق علامات التبويب والمهام المفتوحة قبل إعادة تشغيل المتصفح لتجنب فقدان أي بيانات غير محفوظة.

ماذا عن Edge وBrave وOpera؟

ولا تقتصر أهمية التحديث على مستخدمي كروم فقط، إذ تعتمد مجموعة من المتصفحات الأخرى على مشروع Chromium، الذي يشكل الأساس البرمجي لعدد من أشهر متصفحات الإنترنت.

لذلك، يُنصح مستخدمو المتصفحات المبنية على Chromium، مثل Microsoft Edge وBrave وOpera، بالتحقق أيضًا من توفر أحدث التحديثات الأمنية الخاصة بكل متصفح وتثبيتها عند صدورها.

تحذير أمريكي من الثغرة

وأضيفت الثغرة إلى قائمة الثغرات المستغلة المعروفة (KEV) التابعة لوكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية الأمريكية CISA، في خطوة تعكس مستوى الخطر المرتبط بها.

كما أصدرت الوكالة توجيهًا للجهات الحكومية الفيدرالية الأمريكية بضرورة معالجة الثغرة وتطبيق التحديثات اللازمة في موعد أقصاه 18 سبتمبر 2026.

ويأتي هذا التحذير في ظل تزايد الاعتماد على متصفحات الإنترنت في تنفيذ المهام اليومية والوصول إلى الحسابات والملفات والخدمات الرقمية، ما يجعل تحديث المتصفح أحد الإجراءات الأساسية لتقليل مخاطر استغلال الثغرات الأمنية.

لا تؤجل تحديث المتصفح

وتُظهر ثغرات «يوم الصفر» أهمية التعامل مع تحديثات المتصفح باعتبارها جزءًا أساسيًا من حماية الأجهزة، خصوصًا عندما تؤكد الشركة المصنعة وجود استغلال فعلي للثغرة.

وبشكل عام، يُنصح بتفعيل التحديثات التلقائية للمتصفح ونظام التشغيل، وتجنب فتح الروابط أو زيارة المواقع غير الموثوقة، وعدم تجاهل إشعارات التحديثات الأمنية، خاصة عندما تتعلق بثغرات يتم استغلالها بالفعل.