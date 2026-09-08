نجم اتحاد جدة خارج مواجهة الفيحاء في الدوري السعودي.. تفاصيل

تأكد غياب أحد نجوم نادي اتحاد جدة، عن مواجهة فريقه أمام الفيحاء، المقرر إقامتها مساء اليوم الثلاثاء، بالجولة السادسة من منافسات بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وحسب ما ذكرته صحيفة "الرياضية" السعودية، فإن مختار علي، لاعب وسط اتحاد جدة سوف يغيب عن مواجهة الفيحاء، بسبب إصابته في العضلة الضامة، خلال مشاركته في لقاء النصر بالجولة الخامسة.

وأشارت إلى أن مختار على لن يشارك في مران اتحاد جدة الاخير قبل مواجهة الفيحاء القادمة.

وأوضحت أن مختار على سوف يبدأ تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من إصابته تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي بداية من الغد الأربعاء.

ويحتل اتحاد جدة المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 11 نقطة.