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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ريال مدريد ينفي منع الأعلام الإسبانية من دخول سانتياجو برنابيو

ريال مدريد
ريال مدريد
إسلام مقلد

قبل ساعات من انطلاق مشواره في بطولة دوري أبطال أوروبا أمام إنتر ميلان، وجد ريال مدريد نفسه طرفًا في جدل بعيد عن كرة القدم، بعدما انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي تقارير تزعم إصدار النادي تعليمات بمنع دخول الأعلام الإسبانية إلى مدرجات ملعب سانتياجو برنابيو.

وسارع النادي الملكي إلى إصدار بيان رسمي لحسم الجدل، مؤكدًا عدم صحة هذه الأنباء، مشددًا على التزامه بالقوانين واللوائح المنظمة لدخول الجماهير إلى ملعبه.

ريال مدريد يحسم الجدل ببيان رسمي

أصدر ريال مدريد بيانًا رسميًا مساء اليوم "الثلاثاء"، قبل مواجهة إنتر ميلان المرتقبة في افتتاح مشوار الفريق بدوري أبطال أوروبا، نفى خلاله بشكل قاطع ما تم تداوله بشأن حظر الأعلام الإسبانية أو أعلام الأقاليم والمدن ذات الحكم الذاتي داخل ملعب سانتياجو برنابيو.

وقال النادي في بيانه: «في ضوء الأخبار المتداولة على بعض منصات التواصل الاجتماعي وفي بعض وسائل الإعلام، يود نادي ريال مدريد لكرة القدم أن ينفي بشكل قاطع ما يُشاع عن إصدار النادي تعليمات بمنع دخول الأعلام الإسبانية أو أعلام أيٍ من مناطقنا أو مدننا ذات الحكم الذاتي إلى ملعب سانتياجو برنابيو».

النادي يؤكد احترام الرموز الوطنية

وشدد ريال مدريد على أن لوائح النادي لم تتضمن أي تغيير بشأن التعامل مع الأعلام الرسمية، مؤكدًا أن القواعد المعمول بها تتوافق مع التشريعات السارية في إسبانيا.

وأضاف النادي: «تلتزم لوائح النادي بتوجيهات التشريعات السارية، وهي بالطبع تسمح، ولطالما سمحت، دون أي قيود، بدخول جميع الأعلام الرسمية لبلادنا إلى ملعبنا».

ويأتي البيان لتوضيح موقف النادي وإنهاء حالة الجدل التي انتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي، قبل ساعات من واحدة من أبرز مباريات ريال مدريد في بداية الموسم، عندما يلتقي إنتر ميلان على ملعب سانتياجو برنابيو.

أزمة علم «الإستيلادا» تشعل الجدل

وتزامنت هذه الأزمة مع واقعة أخرى أثارت جدلًا واسعًا في إسبانيا، بعدما أصدر برشلونة بيانًا أدان فيه ما وصفه بـ«الاستخدام المفرط وغير المبرر للقوة» من جانب عناصر الشرطة الوطنية ضد أحد مشجعي النادي بالقرب من ملعب مارتينيز فاليرو، معقل إلتشي.

كان المشجع القاصر يحمل علم «الإستيلادا»، المرتبط بحركة استقلال إقليم كتالونيا، قبل أن تتدخل الشرطة وتقوم بتوقيفه واحتجازه، في واقعة أثارت ردود فعل غاضبة داخل النادي الكتالوني.

ووصف رئيس برشلونة خوان لابورتا الواقعة بأنها «غير متناسبة وعنيفة»، معتبرًا أنها لا تتوافق مع حرية التعبير، بينما حظي الشاب بدعم عدد من الشخصيات داخل النادي.

جافي ولابورتا يدعمان المشجع

ولاقت الواقعة تضامنًا من جانب شخصيات بارزة في برشلونة، من بينها النجم جافي، إلى جانب رئيس النادي خوان لابورتا، اللذين أعلنا دعمهما للمشجع وعائلته.

بطولة دوري أبطال أوروبا دوري أبطال أوروبا إنتر ميلان مواقع التواصل الاجتماعي

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