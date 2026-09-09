مدير الدوحة للأسرة: نطالب بحقوق المرأة التي كفلها الإسلام.. وهناك من أساء فهمها وتشويهها

أكدت الدكتورة شريفة نعمان العمادي، المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة، تمسكها بحقوق المرأة التي كفلها لها الإسلام، مشيرة إلى ضرورة التوعية بهذه الحقوق وعدم السماح بتشويه صورتها أو الانتقاص منها.

وقالت المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة، في تصريح خاص لصدى البلد، إن المرأة في التصور الإسلامي تحظى بحقوق وضمانات واضحة، موضحة أن استقلال المرأة أو عملها لا يلغي مسؤولية الرجل في رعايتها والإنفاق عليها وفق ما قرره الشرع.

وأضافت أن المرأة المسلمة مطالبة بالحصول على حقوقها التي منحها لها الإسلام، مؤكدة أن المشكلة لا تكمن في التشريع الإسلامي، وإنما في عدم الالتزام بهذه الحقوق أو إساءة فهمها وتطبيقها.

وأشارت إلى أن الحديث عن حقوق المرأة يجب أن ينطلق من رؤية متوازنة تراعي مكانة المرأة داخل الأسرة والمجتمع، وتؤكد الحقوق والمسؤوليات التي أقرها الإسلام لكل من الرجل والمرأة.