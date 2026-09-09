قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
روسيا تستعرض ترسانة من أحدث منظوماتها الدفاعية والهجومية ومقاتلاتها الشبحية في معرض العلمين للطيران والفضاء.. صور
بعد العودة لـ VAR.. إلغاء هدف الأهلي الثاني أمام المقاولون بسبب التسلل
تجاوز الـ 51 جنيها.. سعر صرف الدولار الآن في مصر
نقيب الفلاحين: معظم الفلاحين بيخسروا .. والزراعة وحدها لم تعد تكفي
زيزو يتعادل للأهلي أمام المقاولون
بعد تكريمها .. عمرو أديب يُوجّه رسالة بشأن مديرة مدرسة القليوبية: «عايزين مدارس آدمية»
رئيس الوزراء : القاهرة تفتح أبوابها وقلوبها لشباب إفريقيا
أنظمة دفاعية ومسيرات ومقاتلات شبحية في الجناح الصيني بمعرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. صور
«القدر بيعمي البصر والناس مش بتسيب حد في حاله».. فيفي عبده: أنا محسودة
أستاذ علوم سياسية: القرار البريطاني بحظر بضائع المستوطنات فشل دبلوماسي لحكومة نتنياهو
الداخلية تنفي ادعاءات سيدة بإزالة الأشجار المقابلة لشقتها في مدينة بدر
بالأسماء.. إصابة 24 شخصا في تصادم ميني باص وسيارة نقل بمدخل سملاء في مطروح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

فورثينج اس 7 موديل 2027 تباع بهذه المواصفات

فورثينج اس 7 موديل 2027
فورثينج اس 7 موديل 2027
إبراهيم القادري

يتوافر في سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2027، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

فورثينج اس 7 موديل 2027

وجاءه هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: فورثينج اس 7 موديل 2027، وتنتمي اس 7 لفئة السيارات السيدان الهجين .

وسائل الأمان بـ فورثينج اس 7 موديل 2027

فورثينج اس 7 موديل 2027

تحتوي سيارة فورثينج اس 7 موديل 2027 علي الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها حساسات اماميه، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى، وبها Daytime running lights، وبها Equipped for disabled، وبها Tyre pressure sensor، وبها Xenon Headlights، وبها Front Camera، وبها Immobilizer Key .

محرك فورثينج اس 7 موديل 2027

فورثينج اس 7 موديل 2027

تستمد سيارة فورثينج اس 7 موديل 2027 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 206 حصان، وبها خزان وقود سعة 45 لتر، وبها عزم دوران 310 نيوتن/متر، وبها بطارية عسة 28.4 كيلووات/ساعة، ويمكنها قطع مسافة 168 كم بالشحنة الواحدة، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

مواصفات فورثينج اس 7 موديل 2027

تمتلك سيارة فورثينج اس 7 موديل 2027 الكثير من المميزات من ضمنها، جنوط رياضية، وبها مقاعد كهربائية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها كاميرا خلفية، وبها GPS ، وبها مثبت سرعة، وبها قفل مركزى للابواب، وبها زر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، وبها مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها Front Speakers، وبها Rear speakers .

فورثينج اس 7 موديل 2027

بالاضافة إلي ان سيارة فورثينج اس 7 موديل 2027 بها، تكيف، وبها ريموت كنترول، وبها مرايات كهرباية، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها باور ستيرنج، وبها نظام ذكى لركن السيارة، وبها كراسي كهربائية، وبها فتحة سقف بانوراما، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها نظام اقفال للأبواب يعمل باللمس، وبها Rear Seat Entertainment .

سعر فورثينج اس 7 موديل 2027

فورثينج اس 7 موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة فورثينج اس 7 موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 290 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة فورثينج اس 7 موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 370 ألف جنيه .

سوق السيارات المصري إصدارات السيارات الجديدة موديل 2027 مستقبل صناعة السيارات فورثينج اس 7 موديل 2027 فورثينج اس 7 اس 7 موديل 2027 وسائل الأمان بـ فورثينج اس 7 محرك فورثينج اس 7 موديل 2027 مواصفات فورثينج اس 7 سعر فورثينج اس 7 موديل 2027 سعر فورثينج اس 7

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسام حسن ودان ادم

دان زوجة حسام حسن تفاجئ الجميع برسالة غامضة بعد اتفاقهما على الطلاق

نتيجة الدفعة الخامسة لمسابقة 30 ألف معلم

"بلينك جديد"..التعليم تعلن انتهاء أزمة تعطل رابط نتيجة الدفعة الخامسة لمسابقة 30 ألف معلم

انقطاع المياه ـ صورة تعبيرية

قطع المياه عن 13 منطقة بالقاهرة بسبب كسر مفاجيء في خط المياه

فتوح

قرار مفاجئ من إدارة الزمالك بشأن تجديد عقد أحمد فتوح

تعتبر البطاطس من أكثر الأكلات التي لا غنى عنها في أي بيت، لكن أغلب طرق تحضيرها تعتمد على القلي في كمية كبيرة من الزيت،

البطاطس مش لازم تتحمر.. 7 طرق جديدة هتخليها طبقك المفضل

رئيس مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 5 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل

كشوف غير رسمية لنتيجة مسابقة 30 ألف معلم

إلتزموا برابطنا الرسمي|التعليم تحذر من تداول كشوف غير رسمية لنتيجة مسابقة 30 ألف معلم

افشة

كان بيلعب على الواقف.. ماذا قال محمد صلاح عن إمام عاشور؟

ترشيحاتنا

وزير الأوقاف السابق

مختار جمعة: علاج المريض لا يتوقف عند الدواء.. وجبر خاطره يزكي العمل

رسالة مؤثرة من أمين الفتوى لمسنة

رسالة مؤثرة من أمين الفتوى لمسنة تطلب رؤية ابنها المسافر منذ 20 عاما

الصف الأول الإبتدائي الأزهري

رابط نتيجة الأزهر للمرحلة الثانية من التنسيق الإلكتروني للقبول بالمستوى الأول لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائي

بالصور

روسيا تستعرض ترسانة من أحدث منظوماتها الدفاعية والهجومية ومقاتلاتها الشبحية في معرض العلمين للطيران والفضاء.. صور

روسيا تستعرض ترسانة من أحدث منظوماتها الدفاعية والهجومية ومقاتلاتها الشبحية في معرض العلمين للطيران والفضاء
روسيا تستعرض ترسانة من أحدث منظوماتها الدفاعية والهجومية ومقاتلاتها الشبحية في معرض العلمين للطيران والفضاء
روسيا تستعرض ترسانة من أحدث منظوماتها الدفاعية والهجومية ومقاتلاتها الشبحية في معرض العلمين للطيران والفضاء

أنظمة دفاعية ومسيرات ومقاتلات شبحية في الجناح الصيني بمعرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. صور

أنظمة دفاعية ومسيرات ومقاتلات شبحية في الجناح الصيني بمعرض العلمين الدولي للطيران والفضاء
أنظمة دفاعية ومسيرات ومقاتلات شبحية في الجناح الصيني بمعرض العلمين الدولي للطيران والفضاء
أنظمة دفاعية ومسيرات ومقاتلات شبحية في الجناح الصيني بمعرض العلمين الدولي للطيران والفضاء

ماذا يحدث لطفلك عند تناول العسل فى الصباح؟

ماذا يحدث لطفلك عند تناول العسل فى الصباح؟
ماذا يحدث لطفلك عند تناول العسل فى الصباح؟
ماذا يحدث لطفلك عند تناول العسل فى الصباح؟

ماسك البيض والزبادي لتجديد شباب البشرة

ماسك البيض والزبادى لتجديد شباب البشرة
ماسك البيض والزبادى لتجديد شباب البشرة
ماسك البيض والزبادى لتجديد شباب البشرة

فيديو

جزء من الفيديو

سيدة تستغيث داخل وحدة صحية بالإسكندرية ومديرة المكان: «ممنوع التصوير»

جزيرة الثعابين

جزيرة الثعابين.. المكان الذي يُمنع البشر من دخوله

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

هدى العراقي

​هدي العراقي تكتب: كيف يُعيد الوعي المؤسسي رسم ملامح الجهاز الإداري للدولة؟

المزيد