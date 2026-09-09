فورثينج اس 7 موديل 2027 تباع بهذه المواصفات

يتوافر في سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2027، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

فورثينج اس 7 موديل 2027

وجاءه هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: فورثينج اس 7 موديل 2027، وتنتمي اس 7 لفئة السيارات السيدان الهجين .

وسائل الأمان بـ فورثينج اس 7 موديل 2027

فورثينج اس 7 موديل 2027

تحتوي سيارة فورثينج اس 7 موديل 2027 علي الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها حساسات اماميه، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى، وبها Daytime running lights، وبها Equipped for disabled، وبها Tyre pressure sensor، وبها Xenon Headlights، وبها Front Camera، وبها Immobilizer Key .

محرك فورثينج اس 7 موديل 2027

فورثينج اس 7 موديل 2027

تستمد سيارة فورثينج اس 7 موديل 2027 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 206 حصان، وبها خزان وقود سعة 45 لتر، وبها عزم دوران 310 نيوتن/متر، وبها بطارية عسة 28.4 كيلووات/ساعة، ويمكنها قطع مسافة 168 كم بالشحنة الواحدة، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

مواصفات فورثينج اس 7 موديل 2027

تمتلك سيارة فورثينج اس 7 موديل 2027 الكثير من المميزات من ضمنها، جنوط رياضية، وبها مقاعد كهربائية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها كاميرا خلفية، وبها GPS ، وبها مثبت سرعة، وبها قفل مركزى للابواب، وبها زر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، وبها مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها Front Speakers، وبها Rear speakers .

فورثينج اس 7 موديل 2027

بالاضافة إلي ان سيارة فورثينج اس 7 موديل 2027 بها، تكيف، وبها ريموت كنترول، وبها مرايات كهرباية، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها باور ستيرنج، وبها نظام ذكى لركن السيارة، وبها كراسي كهربائية، وبها فتحة سقف بانوراما، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها نظام اقفال للأبواب يعمل باللمس، وبها Rear Seat Entertainment .

سعر فورثينج اس 7 موديل 2027

فورثينج اس 7 موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة فورثينج اس 7 موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 290 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة فورثينج اس 7 موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 370 ألف جنيه .