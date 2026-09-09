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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تختار أيه.. جيلي EX5 EM-i إم دفسك اي 5 بلس 2027

جيلي EX5 EM-i إم دفسك اي 5 بلس 2027
جيلي EX5 EM-i إم دفسك اي 5 بلس 2027
إبراهيم القادري

يضم سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2027، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وتوافره هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: جيلي EX5 EM-i و  اركفوكس الفا تي 5 موديل 2026، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

وسائل الأمان بـ جيلي EX5 EM-i موديل 2026

جيلي EX5 EM-i موديل 2026

زودت سيارة جيلي EX5 EM-i موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى .

محرك جيلي EX5 EM-i موديل 2026

جيلي EX5 EM-i موديل 2026

تحصل سيارة جيلي EX5 EM-i موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها قوة 218 حصان، وبها خزان وقود سعة 51 لتر، وبها عزم دوران 262 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر جيلي EX5 EM-i موديل 2026

جيلي EX5 EM-i موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة جيلي EX5 EM-i موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 399 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة جيلي EX5 EM-i موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 549 ألف جنيه .

وسائل الأمان بـ اركفوكس الفا تي 5 موديل 2026

اركفوكس الفا تي 5 موديل 2026

تمتلك سيارة اركفوكس الفا تي 5 موديل 2026 الكثير من وسائل الأمان من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى .

محرك اركفوكس الفا تي 5 موديل 2026

اركفوكس الفا تي 5 موديل 2026

تنتج سيارة اركفوكس الفا تي 5 موديل 2026  قوة 248 حصان، وبها بطارية سعة 65 كيلووات/ساعة، وعزم دوران 360 نيوتن/متر، ويمكنها قطع مسافة 520 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لإعادة شحنها من جديد، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر اركفوكس الفا تي 5 موديل 2026

اركفوكس الفا تي 5 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة اركفوكس الفا تي 5 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 499 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة اركفوكس الفا تي 5 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 649 ألف جنيه .

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