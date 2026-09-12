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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

محافظ جنوب سيناء يوجه بسرعة إنهاء ملفات الإسكان وتوفير المرافق للمناطق الجديدة

محافظ جنوب سيناء
محافظ جنوب سيناء
أ ش أ

أكد محافظ جنوب سيناء الدكتورإسماعيل محمد كمال، ضرورة إنهاء الإجراءات الخاصة بملفات الإسكان، ومتابعة الموقف التنفيذي والمالي مع ضرورة التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لتوفير المرافق والخدمات الأساسية للمناطق السكنية الجديدة، بما يسهم في توفير السكن الملائم للمواطنين ودعم خطط التنمية بمختلف مدن المحافظة.

وذكر بيان أصدرته المحافظة، اليوم السبت، أن محافظ جنوب سيناء ترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق الإسكان الاقتصادي، في جلسته رقم (3) لعام 2026، بحضور نائب المحافظ الدكتورة إيناس سمير، والسكرتير العام، إيهاب مكاوي، وأعضاء مجلس إدارة الصندوق من مديري الإدارات والمديريات المعنية، ورؤساء مدن رأس سدر وطور سيناء وشرم الشيخ وطابا.

وأكد محافظ جنوب سيناء -وفق البيان- أهمية حسن استغلال موارد وأصول صندوق الإسكان الاقتصادي وتعظيم الاستفادة منها، بما يدعم خطط التنمية ويوفر حلولًا مناسبة لملفات الإسكان الاجتماعي والبدوي بالمحافظة.

وتابع البيان أن الاجتماع تناول الموقف المالي لصندوق الإسكان الاقتصادي، إلى جانب عدد من الملفات المتعلقة بالإسكان الاجتماعي والبدوي بالمحافظة، كما جرى التصديق على محضر الجلسة السابقة.

وناقش المجلس كتاب صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بشأن وحدات الإسكان الاجتماعي، وموقف الأراضي المقترحة لإقامة وحدات إسكان اجتماعي جديدة، والإجراءات اللازمة لتوفير المرافق والخدمات الأساسية لتلك المناطق، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

كما استعرض المجلس محضر اللجنة المشكلة بقرار السكرتير العام رقم (544) بتاريخ 9 يوليو 2026، بشأن مراجعة مستحقات صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري والجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء، الناتجة عن بيع الأراضي المملوكة للدولة أو الوحدات المحلية، وذلك تنفيذًا لقرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاقتصادي رقم (2) بتاريخ 16 يونيو 2026.

وتناول الاجتماع موقف 232 منزلًا بدويًا بحي السادات بمدينة رأس سدر، والمخصصة لمتضرري السيول، والإجراءات التي تم اتخاذها بشأنها، تنفيذًا لقرار مجلس إدارة الصندوق رقم (2) بتاريخ 16 يونيو 2026.

كما ناقش المجلس طلب الوحدة المحلية لمدينة طابا بشأن تحديد قيمة حق الانتفاع لعدد 60 منزلًا بدويًا بقرية النقب، وموقف الإجراءات المتخذة في هذا الشأن.

وأفاد البيان أن المحافظ جدد التأكيد على ضرورة سرعة إنجاز ملفات الإسكان، ومتابعة معدلات التنفيذ والموقف المالي، بما يضمن تحقيق الاستفادة المثلى من موارد الصندوق، وتوفير المرافق والخدمات للمناطق السكنية الجديدة وفقًا لخطة المحافظة.

محافظ جنوب سيناء الإجراءات ملفات الإسكان المرافق والخدمات

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