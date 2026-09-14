قوات خاصة إسرائيلية تختطف أمين سر حركة فتح في مخيم طولكرم

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اختطفت قوات خاصة للاحتلال الإسرائيلي، اليوم "الاثنين"، أمين سر حركة فتح في مخيم طولكرم محمد إبراهيم شحادة (46 عاما)، عقب إطلاقها الرصاص الحي تجاه مركبته في الحي الشرقي لمدينة طولكرم.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية قولها "إن قوة خاصة تابعة للاحتلال الإسرائيلي اعترضت مركبة شحادة في الحي الشرقي، وأطلقت الرصاص الحي باتجاهها، قبل أن تقوم باعتقاله".

في سياق متصل، أغلقت قوات الاحتلال مدخل بلدة دير غزالة شرق جنين، الواقع على الشارع الالتفافي، بواسطة حافلة للمستوطنين، وسط انتشار لجنود الاحتلال في المكان.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أوقفت حركة المركبات على مدخل البلدة، وشرعت في تفتيش المركبات الداخلة إليها والخارجة منها.