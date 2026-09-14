برلماني: العلاقات المصرية السعودية شريان الحياة للأمن القومي العربي

أكد النائب المهندس محمود مرسي، عضو مجلس النواب، أن العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تجمع بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية تمثل الركيزة الأساسية لصون الأمن القومي العربي، والدرع الحصين للوقوف في وجه كافة التحديات والتقلبات التي تشهدها الساحة الإقليمية والدولية. وأشار إلى أن التوافق الرخيم بين القاهرة والرياض ليس وليد اللحظة، بل هو نتاج روابط تاريخية وجغرافية وأخوية امتدت لعقود، وثمرة للتنسيق المستمر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان.

الشراكة المصرية السعودية

وأوضح عضو مجلس النواب أن الشراكة الاقتصادية بين البلدين تشهد مرحلة غير مسبوقة من النمو والتكامل، حيث تتجاوز حدود التبادل التجاري التقليدي لتتحول إلى استثمارات كبرى ومشروعات تنموية مستدامة، خاصة في مجالات الطاقة المستجدة، والربط الكهربائي، والخدمات اللوجستية، وتطوير البنية التحتية. وأضاف أن التكاتف المصري السعودي في هذه القطاعات الحيوية يفتح آفاقًا واعدة لتمكين الشباب وتوفير فرص العمل ورسم خارطة مستقبلية واعدة للاقتصاد العربي.

وشدد النائب محمود مرسي على أن تطابق الرؤى بين القيادتين السياسيتين تجاه الأزمات الإقليمية، وفي مقدمتها الدفاع عن القضايا العربية العادلة وصون حقوق الشعب الفلسطيني، يمثل المحرك الأساسي لإعادة الاستقرار والمُضي قدماً نحو التنمية المستدامة في المنطقة.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن البرلمان المصري يدعم كافة الأطر التشريعية والتنفيذية التي تدفع بنمو الاستثمارات السعودية في مصر وتعزز التعاون الثنائي، بما يلبي تطلعات الشعبين الشقيقين ويصون الأمن القومي العربي.