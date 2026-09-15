كيف تعالج ضعف التركيز والذاكرة بالأكل

يساعد تناول نظام غذائي متوازن فى تحسين التركز وعلاج كثرة النسيان خاصة إذا صحابه الالتزام بالعادات الجيدة او الاقلاع عن الضارة مثل التدخين والسهر والتوتر.



ووفقا لما جاء فى موقع helth إن تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة التي تدعم صحتك البدنية يمكن أن يفيد دماغك أيضاً.

واتباع نظام غذائي متوازن يحتوي على مجموعة متنوعة من البروتينات والدهون والكربوهيدرات أمراً بالغ الأهمية حيث تساعد بعض العناصر الغذائية في دعم الوظائف الإدراكية على وجه الخصوص وتشمل هذه العناصر، على سبيل المثال لا الحصر:

الدهون المتعددة والدهون الأحادية غير المشبعة، مثل أحماض أوميجا 3 الدهنية

فيتامينات المجموعة ب

حديد

الألياف الغذائية والبروبيوتيك

كما ثبت أن القهوة والشاي المحتوي على الكافيين يحسنان الإدراك على المدى القصير ويقللان من التدهور المعرفي .

إذا كنت تبحث عن إرشادات إضافية، فمن بين الأنظمة الغذائية التي أثبتت فعاليتها في الحد من التدهور المعرفي: حمية البحر الأبيض المتوسط ، والحمية الإسكندنافية، وحمية داش، وحمية أوكيناوا، وحمية مايند.

تختلف هذه الأنظمة الغذائية فيما بينها، ولكنها عمومًا تركز على الخضراوات والفواكه، والحبوب الكاملة، والبروتينات الخالية من الدهون، وتقلل من تناول السكر والملح.