دعاء المذاكرة.. لكل طالب وطالبة رددوا بتركيز يستجاب لكم

دعاء المذاكرة يحتاج كل طالب وطالبة إلى ذكر الله- سبحانه تعالى-، واللجوء إليه في أوقات المذاكرة لطلب العون والتوفيق منه، ويستطيع الطالب ترديد دعاء المذاكرة، كما أن دعاء المذاكرة وتثبيت الحفظ مهم جدًا لدى الكثير من الطلاب لأنه يقضي على مخاوفهم من الفشل وعدم النجاح، كما أن دعاء الدراسة والنجاح من أهم الأدعية التي يحتاجها الطالب ، فكل هذه الأدعية تأتي تحت عنوان أشمل وهو أدعية المذاكرة ، الذي يحتاجه كل الطلاب.

دعاء المذاكرة

اللهم إني أسألك فهم النبيين، و حفظ المرسلين، و الملائكة المقربين، اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك، و قلوبنا بخشيتك، و أسرارنا بطاعتك، إنك على كل شيء قدير، حسبنا الله و نعم الوكيل، اللهم إني أستودعك ما قرأت و ما حفظت و ما تعلمت، فرده عند حاجتي إليه، إنك على كل شيء قدير، حسبنا الله و نعم الوكيل، اللهم إنّي أعوذ بك من نسيان ما درست، ومن التشتت وضعف التركيز والقلق، وأسألك يا مولاي أن تُثبّت المعلومات في عقلي فلا يتفلّت ولا يضيع منها شيء. اللهم إنّي أسألك ثبات المعلومة والقدرة على استحضارها متى دعت الحاجة إليها، وأسألك يا ربّي أن تُيسّر أموري وأن ترضى عنّي وتهديني لما يصلحني. اللهم إنّي أسألك زيادةً في العلم والدين، وسهولةً في الفهم والحفظ، وبركةً في العمر والرزق. اللهم إني أسألك خير المسألة، وخير الدعاء، وخير النجاح، وخير العمل، وخير الثواب، وخير الحياة. اللهم قِني شرّ نفسي، واعزم لي على أرشد أمري، وثبّت المعلومات في صدري، واجعلني قوّي الحافظة واعي القلب.

دعاء المذاكرة مستجاب

دعاء المذاكرة مستجاب كل طالب علم في حاجة دائمًا إلى الدعاء والخشوع إلى الله عز وحل حتى يكون لسانه عامرًا بذكر الله وأن يعيننا ويوفقنا لما فيه الخير ويفتح لنا أبواب الحكمة والبصيرة ونكون من الناجحين و دعاء المذاكرة مستجاب اللهم يا حي يا قيوم، رب موسى وهارون ونوح وإبراهيم وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، أكرمني بجودة الحفظ وسرعة الفهم، وارزقني الحكمة والمعرفة والعلم وثبات الذهن والعقل والحلم. ربّ أدخلني مدخل صدق، وأخرجني مخرج صدق، وأجعل لي من لدنك سلطاناً نصيراً، اللهمّ إنّي أسألك خير المسألة، وخير الدعاء، وخير النجاح، وخير العمل، وخير الثواب، وخير الحياة، وخير الممات، وثبِّتني، وثقِّل موازيني، وحقق إيماني، وأرفع درجاتي، وتقبَّل صلاتي، وأغفر خطيئتي، وأسألك الدرجات العُلى من الجنة.

اللهم أفتح علي فتوح العارفين بحكمتك، وانشر علي رحمتك، وذكّرني ما نسيت وأطلق به لساني، وقوي به عزمي بحولك وقوتك، فإنّه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. اللهم أسألك أن تيسير لي هذا الامتحان، وتجعل الخيرة فيه إنك على كل شيء قدير، اللهم إني أسألك بمقاعد العز من عرشك، ومنتهى الرحمة من كتابك، واسمك الأعظم وكلماتك، أن تفتح عليّ فتوح العارفين.

اللهم إنّي أسألك فهم النّبيين، وحفظ المرسلين والملائكة المقرّبين، اللهم اجعل ألسنتنا عامرةً بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، وأسرارنا بطاعتك، إنّك على كلّ شيء قدير، وحسبنا الله ونعم الوكيل، اللهم افتح لي أبواب حكمتك، وانشر عليّ رحمتك، وامنن عليّ بالحفظ والفهم، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنّك أنت العليم الحكيم. اللهم أجعل ألسنتنا عامره بذكرك وقلوبنا بخشيتك وأسرارنا بطاعتك إنك على كل شيء قدير، حسبنا الله ونعم الوكيل.

دعاء المذاكرة قبل الامتحان

دعاء المذاكرة قبل الامتحان التلقين وسرعة الفهم والحفظ هبة رباينة يمنحها الله لكل مسلم لكن كل واحد منه بنسب مختلفة عن الآخر وعلى طالب العلم أن يدعوا قبل الامتحان سواء ميد تيرم أو أي امتحان حتى يفتح الله عليه فتوح العارفين بتسهيل الفهم ولحفظ.

-اللهم نوّر بالكتاب بصري، واشرح به صدري، واستعمل به بدني، وأطلق به لساني، وقوي به عزمي بحولك وقوتك، فإنّه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الرّاحمين. اللهم راد الضالة وهادي الضلالة أنت تهدي من الضلالة أردد على ضالتي بقدرتك وسلطانك، فإنها من عطائك وفضلك، اللهم يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه اجمع على ضالتي، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. اللهم إني استودعتك ما حفظته وعلمتني اياه وقراءته وما فهمته ومالم أفهمه وما علمته ومالم أعلمه فأردده إلى حين حاجتي إليه.

-اللهم إني أستودعك ما قرأت وما حفظت وما تعلمت فرده عند حاجتي إليه إنك على كل شيء قدير، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم ارزقني قوة الحفظ وسرعة الفهم وصفاء الذهن اللهم ألهمني الصواب في الجواب، وبلغني أعلى المراتب في الدين والدنيا والآخرة، واحفظني واصلحني وأصلح بي الأمه. اللهم افتح لي أبواب حكمتك، وانشر عليّ رحمتك، وامنن عليّ بالحفظ والفهم، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنّك أنت العليم الحكيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا اللهم بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وحسّن أخلاقنا بالحلم، وسهّل لنا أبـواب فضلك، وانشر علينـا مـن خـزائن رحمتـك، يا أرحم الرّاحمين.

دعاء المذاكرة اللهم لا سهل

دعاء المذاكرة اللهم لا سهل إلا ما جعلته أنت سهلًا انت تجعل الصعب إذا شئت سهلًا، اللهم يا معلم موسى علمني، يا مفهّم سليمان فهّمني، يا مؤتي لقمان الحكمة وفصل الخطاب اتني الحكمة وفصل الخطاب، اللهم إنّي أسألك فهم النّبيين، وحفظ المرسلين، والملائكة المقربين، اللهم اجعل ألسنتنا عامرةً بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، واسرارنا بطاعتك، إنّك على كلّ شيء قدير، وحسبنا الله ونعم الوكيل.

-اللهم يا معلّم إبراهيم ويا مفهّم سليمان علّمني وفهّمني. اللهم افتح لي من أبواب حكمتك، وانشر عليّ من أبواب رحمتك، وامنن عليّ بسهولة الفهم وحسن الاستيعاب وقوة التركيز. اللهم أحيني على سنّة نبيّك، وأعذني من الفتن، وأبعد عنّي ما يعيقني في طريق دراستي وتحصيلي العلمي، وارزقني سهولة الفهم وقوّته ولا تصعّب عليّ أمرًا ولا تعقّد عليّ مسألة.

-اللهم لا سهل إلّا ما جعلته سهلًا، يا رب إنّك أنت من تجعل الحَزن إذا شئت سهلًا، أسألك يا إلهي أن تجعل الدروس سهلة الفهم بالنسبة لي وأن تجعل الأسئلة ميسّرة الاستيعاب في ذهني، وارزقني طاعتك والالتزام بأمرك. اللهم افتح على قلبي من أبواب العلم والتقى ما تفتح به على أوليائك المتّقين، وهبني سهولة الفهم ونور العقل والفؤاد. اللهم اشرح لي صدري، اللهم يسّر لي أمري، اللهم احلل عقدةً من لساني، ونوّر عقلي بنور العلم والإيمان، واجعل فهمي سريعًا وذهني متّقدا، واهدني وارضَ عنّي ، اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يسمع، ومن نفس لا تشبع، ومن علم لا ينفع، أعوذ بك من هؤلاء الأربع.