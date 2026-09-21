قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أشرف صبحي يكشف حقيقة ترشحه لرئاسة الزمالك
ارتفاع عالميا ومحليا .. سعر الحديد اليوم الإثنين 21 سبتمبر 2026
أسعار تويوتا هايلكس 2026 في السوق السعودي
قصف مدفعي وإطلاق نار مكثف من دبابات جيش الاحتلال وسط غزة
3 مصابين بنيران آليات الاحتلال الإسرائيلي بخان يونس
ودعنا الصيف وانكسرت حدة الحرارة.. حالة الطقس أول أيام الخريف
مي عبد الحميد: التوسع في توفير وحدات سكنية للمواطنين.. وزيادة الإيجار التمليكي 7% سنويا
حكم النذر وكفارة عدم الوفاء به في الإسلام.. اعرفهما
حسام زكي: إنشاء قوة عربية مشتركة «متاح» لمواجهة التهديدات.. وإسرائيل ليست الخطر الوحيد
حسام زكي: مصر تمسكت بالمسار السياسي في أزمة النيل.. والتهديدات لا تعالج بالتصعيد
هل أذكار النوم بالليل فقط؟.. فيها 3 أقوال لا يعرفها كثيرون
مي عبد الحميد: تجاوزنا حاجز المليون وحدة سكنية.. وتجربة الإيجار التمليكي مستمرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

برج الجدي.. حظك اليوم الإثنين 21 سبتمبر 2026: لفتات بسيطة

الجدي
الجدي

يتميز مولود برج الجدي بالجدية والطموح والقدرة الكبيرة على تحمل المسؤولية، كما يعرف بحرصه على تحقيق النجاح والاستقرار، ويميل دائمًا إلى التخطيط الجيد قبل اتخاذ أي قرار مهم.

وإليك توقعات برج الجدي وحظك اليوم الإثنين 21 سبتمبر 2026 على المستوى العاطفي والصحي والمهني خلال السطور التالية.

توقعات برج الجدي وحظك اليوم الإثنين 21 سبتمبر 2026

قد تبدأ صباحك بالتفكير في خطة أوسع، أو التدريس، أو القيم العائلية قبل أن تنخرط في المكالمات والمواعيد النهائية والواجبات العملية. قد يناسبك هذا التحول أكثر مما تتوقع. إذا كنت منخرطًا في أنشطة دينية أو ثقافية أو مجتمعية، فقد تجلب لك هذه الأنشطة شعورًا بالرضا الهادئ قبل أن يبدأ يومك الحافل…

توقعات برج الجدي صحيا

احرص على تنظيم يومك وتجنب السهر الزائد، نصيحة اليوم الاستمرارية أهم من السرعة.

توقعات برج الجدي عاطفيا

هذا الثبات الهادئ يُعمّق الروابط، قد يشعر الأزواج والشركاء على المدى الطويل بمزيد من التقدير عندما تُعبّر عن دفئك من خلال لفتات بسيطة.

برج الجدي اليوم مهنيا

 إذا كنت تدير مشروعًا تجاريًا، فهذا وقت مناسب لاستكشاف مشروع جديد أو إعادة فتح نقاش عملي، ولكن بشرط التخطيط السليم، وتقدير التكاليف، ووضع جداول زمنية واقعية. 

توقعات برج الجدي الفترة المقبلة

قد تبدو فرص العمل واعدة، ويمكن أن تستفيد الأرباح المستقبلية من وضوح الرؤية الحالية، لكن هذا أفضل لوضع الشروط من التوسع المتهور، عند مناقشة مشروع جديد، كن دقيقاً بشأن الأدوار والتكاليف والتوقيت.

الجدي حظك اليوم توقعات الابراج وحظك اليوم الجدي وتوقعات الأبراج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اجازة 6 اكتوبر 2026

يوم أم 3؟.. إجازة 6 أكتوبر2026 للقطاع الخاص والحكومي

سعر الذهب

عيار 21 يخسر 1300 جنيه من القمة.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم الأحد

طبيب

أولادي فى ذمة الله.. طبيب يودع أبناءه الثلاثة بكلمات تهز القلوب

تقليل الاغتراب

الفرصة الأخيرة .. فتح تقليل الاغتراب للمرة الثالثة وهذا موعد ظهور النتيجة

الدوري المصري

مفاجآت جديدة بشأن السوبر المصري وغرامة الـ200 مليون على الأهلي

قاذفة استراتيجية أمريكية من طراز B-1B

واشنطن تحرك قاذفات نووية "B-1B "من قاعدة بريطانية.. مناورة أم حرب جديدة؟

وزير التربية والتعليم

قرارات جديدة بشأن معلمي الحاسب الآلي بجميع المدارس الثانوية..ماذا أعلنت التعليم؟

كراسة شروط الإسكان الاجتماعي 2026

السن لا يزيد عن 35.. كراسة شروط حجز 15 ألف وحدة سكنية إيجار لمحدودي الدخل

ترشيحاتنا

سعر اليورو اليوم

متوسط سعر اليورو في مصر بختام الأحد 20 سبتمبر 2026

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل 6385 جنيهًا للجرام

جانب من الحدث

وزيرة الإسكان تتفقد أعمال التنمية ورفع الكفاءة بمنطقة «بيت الوطن» بالقاهرة الجديدة

بالصور

أكلات باللحمة المفرومة.. 20 وصفة سريعة التحضير

اكلات باللحمة المفرومة
اكلات باللحمة المفرومة
اكلات باللحمة المفرومة

سعر الدولار الآن في البنوك.. هل تجاوز 52 جنيه؟

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم

الهجوم على أهداف معادية وإسقاط مظلي وعملية برمائية في المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا - 15 باليونان بمشاركة مصر | فيديو وصو

صورة من تدريب ميدوزا المشترك
صورة من تدريب ميدوزا المشترك
صورة من تدريب ميدوزا المشترك

تألق أمينة ابنة نسرين أمين بإطلالة ملفتة | شاهد

ابنة نسرين امين بإطلالة ملفتة
ابنة نسرين امين بإطلالة ملفتة
ابنة نسرين امين بإطلالة ملفتة

فيديو

محمد سلام

محمد سلام: حب الناس أغلى حاجة.. وبستعد لأعمال جديدة |خاص

عمرو مصطفى

عمرو مصطفى: متبني مريم عامر منيب فنيًا.. وأستعد لطرح أعمال جديدة |خاص

داليا البحيري

داليا البحيري تكشف سبب ابتعادها عن الفن: مش هعمل حاجة وأنا مش راضية عنها .. خاص

سامر أبو طالب

من الأزياء إلى الحب والصداقة.. سامر أبو طالب يستعيد الثمانينيات بفيديو كليب أغنية “رقصوني”

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مساكين هذا الزمن !!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لغز بريتش بتروليوم

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: إيران تستعمل الحوثيين في ضرب اقتصاديات النفط في الشرق الأوسط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

المزيد