قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أشرف صبحي يكشف حقيقة ترشحه لرئاسة الزمالك
ارتفاع عالميا ومحليا .. سعر الحديد اليوم الإثنين 21 سبتمبر 2026
أسعار تويوتا هايلكس 2026 في السوق السعودي
قصف مدفعي وإطلاق نار مكثف من دبابات جيش الاحتلال وسط غزة
3 مصابين بنيران آليات الاحتلال الإسرائيلي بخان يونس
ودعنا الصيف وانكسرت حدة الحرارة.. حالة الطقس أول أيام الخريف
مي عبد الحميد: التوسع في توفير وحدات سكنية للمواطنين.. وزيادة الإيجار التمليكي 7% سنويا
حكم النذر وكفارة عدم الوفاء به في الإسلام.. اعرفهما
حسام زكي: إنشاء قوة عربية مشتركة «متاح» لمواجهة التهديدات.. وإسرائيل ليست الخطر الوحيد
حسام زكي: مصر تمسكت بالمسار السياسي في أزمة النيل.. والتهديدات لا تعالج بالتصعيد
هل أذكار النوم بالليل فقط؟.. فيها 3 أقوال لا يعرفها كثيرون
مي عبد الحميد: تجاوزنا حاجز المليون وحدة سكنية.. وتجربة الإيجار التمليكي مستمرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

برج الدلو.. حظك اليوم الإثنين 21 سبتمبر 2026: استقرار الأمور

الدلو
الدلو

يتميز مولود برج الدلو بالشخصية المستقلة وحب التجديد، كما يعرف بأفكاره المختلفة وقدرته على التفكير خارج الصندوق، ويميل دائمًا إلى خوض التجارب الجديدة والبحث عن التغيير والتطور.

وإليك توقعات برج الدلو وحظك اليوم الإثنين 21 سبتمبر 2026 على المستوى العاطفي والصحي والمهني خلال السطور التالية.

توقعات برج الدلو وحظك اليوم الإثنين 21 سبتمبر 2026

 لا تعتبر هذا مؤشرًا على أن يومك قد فسد. لاحقًا، ستعود الأمور إلى نصابها، مما يُسهّل عليك التعلم والتأقلم والمضي قدمًا. السفر والتنقل والتعامل مع الأمور المهمة تستحق اهتمامًا خاصًا..

توقعات برج الدلو صحيا

انتبه جيدًا أثناء القيادة والتنقل في الأماكن المزدحمة. ارتداء الأحذية المناسبة، وشرب الماء بكثرة، وممارسة بعض تمارين التمدد، كلها أمور قد تُفيد أكثر من تجاهل هذه الإشارات..

توقعات برج الدلو مهنيا

قد تتطلب المرحلة الأولى متابعة إضافية، أو تفاصيل ناقصة، أو إعادة تنفيذ مهمة ما. بدلاً من الانفعال، تمهل وحدد ما يمكنك التحكم فيه بمجرد استقرار الأمور، ستتحسن قدرتك على حل المشكلات، وقد يفيدك التوجيه العملي من معلم أو مرشد أو زميل ذي خبرة. ينبغي على الطلاب تجنب التنقل بين المواد الدراسية بدافع الإحباط.

توقعات برج الدلو العاطفية اليوم

قد تبدو مسائل العلاقات حساسة إذا كان كلا الطرفين متعبين أو مستعجلين أو يعانون من ضغوطات أخرى. ويمكن أن تتفاقم الخلافات البسيطة مع الزوج أو الشريك بسرعة بسبب التوقيت أو نبرة الصوت أو حتى تسلل مشاعر الغضب القديمة إلى الحديث. الحل ليس الصمت أو الحدة، بل استخدام لغة أوضح. 

توقعات برج الدلو الفترة المقبلة

يبدو أن ميزانيتك في متناول اليد، مع أنك قد تميل إلى إنفاق المال على المتعة، أو الأطفال، أو الهوايات، أو تناول الطعام في المطاعم، أو تكاليف المناسبات. استمتع بوقتك، ولكن حدد ميزانيتك قبل الدفع قد تكون المشتريات المدروسة المرتبطة بالدراسة، أو الإبداع، أو السفر مفيدة، لكن الشراء المتهور قد يجلب لك الندم لاحقًا.

برج الدلو حظك اليوم توقعات الابراج توقعات الابراج وحظك اليوم الدلو مهنيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اجازة 6 اكتوبر 2026

يوم أم 3؟.. إجازة 6 أكتوبر2026 للقطاع الخاص والحكومي

سعر الذهب

عيار 21 يخسر 1300 جنيه من القمة.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم الأحد

طبيب

أولادي فى ذمة الله.. طبيب يودع أبناءه الثلاثة بكلمات تهز القلوب

تقليل الاغتراب

الفرصة الأخيرة .. فتح تقليل الاغتراب للمرة الثالثة وهذا موعد ظهور النتيجة

الدوري المصري

مفاجآت جديدة بشأن السوبر المصري وغرامة الـ200 مليون على الأهلي

قاذفة استراتيجية أمريكية من طراز B-1B

واشنطن تحرك قاذفات نووية "B-1B "من قاعدة بريطانية.. مناورة أم حرب جديدة؟

وزير التربية والتعليم

قرارات جديدة بشأن معلمي الحاسب الآلي بجميع المدارس الثانوية..ماذا أعلنت التعليم؟

كراسة شروط الإسكان الاجتماعي 2026

السن لا يزيد عن 35.. كراسة شروط حجز 15 ألف وحدة سكنية إيجار لمحدودي الدخل

ترشيحاتنا

احمد العوضي

بفضل الله وبدعم إخواتي.. أحمد العوضي: أنا الأعلى مشاهدة والأكثر جماهيرية.. ومفيش حد بينافسني

عمرو مصطفى

عمرو مصطفى: متبني مريم عامر منيب فنيًا.. وأستعد لطرح أعمال جديدة |خاص

أحمد العوضي

أحمد العوضي: أنا الأعلى مشاهدة والأكثر جماهيرية ومفيش حد بينافسني

بالصور

أكلات باللحمة المفرومة.. 20 وصفة سريعة التحضير

اكلات باللحمة المفرومة
اكلات باللحمة المفرومة
اكلات باللحمة المفرومة

سعر الدولار الآن في البنوك.. هل تجاوز 52 جنيه؟

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم

الهجوم على أهداف معادية وإسقاط مظلي وعملية برمائية في المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا - 15 باليونان بمشاركة مصر | فيديو وصو

صورة من تدريب ميدوزا المشترك
صورة من تدريب ميدوزا المشترك
صورة من تدريب ميدوزا المشترك

تألق أمينة ابنة نسرين أمين بإطلالة ملفتة | شاهد

ابنة نسرين امين بإطلالة ملفتة
ابنة نسرين امين بإطلالة ملفتة
ابنة نسرين امين بإطلالة ملفتة

فيديو

محمد سلام

محمد سلام: حب الناس أغلى حاجة.. وبستعد لأعمال جديدة |خاص

عمرو مصطفى

عمرو مصطفى: متبني مريم عامر منيب فنيًا.. وأستعد لطرح أعمال جديدة |خاص

داليا البحيري

داليا البحيري تكشف سبب ابتعادها عن الفن: مش هعمل حاجة وأنا مش راضية عنها .. خاص

سامر أبو طالب

من الأزياء إلى الحب والصداقة.. سامر أبو طالب يستعيد الثمانينيات بفيديو كليب أغنية “رقصوني”

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مساكين هذا الزمن !!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لغز بريتش بتروليوم

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: إيران تستعمل الحوثيين في ضرب اقتصاديات النفط في الشرق الأوسط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

المزيد