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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نائب: مشروعات تحيلة المياه تمثل مجالًا واعدًا لجذب الاستثمارات

النائب عبد الباقي تركيا ، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب
النائب عبد الباقي تركيا ، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب
معتز الخصوصي

قال النائب عبد الباقي تركيا ، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب ، إن تصريحات وزير الكهرباء بشأن أن مشروعات تحلية المياه تمثل مجالًا واعدًا لجذب الاستثمارات الأجنبية هو أمر جيد جدا.

وأكد تركيا في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن مشروعات تحيلة المياه مطلوبة في ظل الظروف والتحديات التي تواجهها مصر بالنسبة لسد النهضة في أثيوبيا ، ولذلك كان لابد من التفكير في مصادر بديلة.

وأشار عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب إلى أن مشروعات تحلية المياه ستكون مكلفة وأسعارها مرتفعة ، ولكنها سيكون لها عائد كبير على مصر بعد ذلك من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية.

وكان قد اجتمع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، وجورج بريك رئيس شركة هيدروفولتا "Hydrovolta" البلجيكية والوفد المرافق، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، بحضور المهندس أحمد العصار رئيس شركة المقاولون العرب، ومحمد عامر الرئيس التنفيذي لشركة سكاتك النرويجية لبحث أوجه التعاون في مجالات تعظيم العوائد من البنية الأساسية لمحطات توليد الكهرباء واستخدامها في اقامة مشروعات لتحلية مياه البحر وكذلك أنظمة المعالجة الكهروكيميائية للمياه الجوفية المالحة، والاستثمار فى الرواسب الناتجة عن عملية التحلية واستخلاص بعض المركبات والمعادن 

استعرض الدكتور محمود عصمت خلال الاجتماع مجالات عمل الشركة، والتكنولوجيا المستخدمة في عملية تحلية مياه البحر والمياه الجوفية، والتى تعتمد على تقنية SonixED، وهي تكنولوجيا تجمع بين الفصل الكهربائي لإزالة بعض الأيونات والملوثات، واستخدام الموجات فوق الصوتية للحد من ترسب الأملاح بهدف تحسين كفاءة معالجة المياه، وتقليل مشاكل الترسبات والمواد الكيميائية واستهلاك الطاقة، وتستهدف التقنية استخلاص عدد من المنتجات من رواسب عملية التحلية مثل هيدروكسيد المغنيسيوم، كربونات الكالسيوم، كلوريد الصوديوم، كلوريد البوتاسيوم، البروم، وحمض الهيدروكلوريك ضمن منظومة المعالجة، ما يتيح معالجة مياه جوفية ذات ملوحة العالية وتحويلها إلى مياه صالحة للشرب أو الري.

ناقش الدكتور محمود عصمت خلال الاجتماع الآليات والمقترحات وأشكال التعاون الممكنة مع الشركة في مجال تحلية مياه البحر، وكذلك المشروع المقترح لتحلية 10 ملايين م3 من المياه يومياً بحلول 2050، ومرحلته ألاولى التى تبلغ 3.35 مليون م3 يوميا، والتى يمكن خلالها إنتاج الكيماويات، مع التركيز على خفض واردات المواد الكيميائية، تناول الاجتماع المرحلة الثانية والتي تشهد اضافة منظومة استخلاص وتنقية وتجفيف وتصنيف المغنيسيوم وتحويله إلى منتج اقتصادي، اوضح الاجتماع الارتباط الوثيق بين خفض تكلفة إنتاج المياه المحلاة القائمة على محطات توليد الكهرباء ، والتكامل بين مشروعات تحلية المياه والتوسع في مصادر الطاقة المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والذى يساهم في زيادة القيمة الاقتصادية للمشروعات وخفض تكاليف التشغيل على المدى الطويل، شمل الاجتماع مشروعات تحلية مياه البحر كفرصة مهمة لدعم خطط التنمية في المناطق الساحلية، والتوسع في المشروعات السياحية والصناعية والعمرانية في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة.

قال الدكتور محمود عصمت أن مشروعات تحلية المياه تمثل مجالًا واعدًا لجذب الاستثمارات الأجنبية والخاصة، وتوطين التكنولوجيا والصناعات المرتبطة بمحطات التحلية، بما في ذلك تصنيع المعدات والمكونات، وتطوير الكوادر البشرية، ونقل الخبرات الفنية، مؤكداً أن قطاع الكهرباء يعمل من خلال خطة متكاملة واستراتيجية عمل تستهدف تحقيق الجودة والكفاءة فى التشغيل وحسن إدارة واستغلال الموارد المتاحة وتعظيم العوائد، وذلك بالشراكة والتعاون مع القطاع الخاص، مؤكداً أن الدولة توفر كافة أوجه الدعم الممكنة لتشجيع القطاع الخاص، والعمل على زيادة مشاركته والاعتماد عليه من خلال الشراكات الناجحة فى مجالات توطين الصناعة، وتعزيز الرؤية الخاصة بتعظيم العوائد ، و تنفيذ مشروعات تحلية المياه، مرحبا بالتعاون مع شركة هيدروفولتا، فى إطار توجه الدولة لتوطين التكنولوجيا الحديثة.

وزير الكهرباء مشروعات تحلية المياه الاستثمارات الأجنبية أثيوبيا سد النهضة

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