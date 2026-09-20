قطر: دولة الاحتلال تتصرف بتهور ولا تلتزم بتعهداتها

دعا رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثان الحكومة الإسرائيلية إلى الوفاء بالتزاماتها بخصوص غزة، مشيرا إلى أن ما تفعله قطر وما تسعى إليه هو تيسير محادثات السلام والوساطة بين الأطراف.

وشدد في تصريحات له على أن دولة الاحتلال تتصرف بتهور ولا تلتزم بتعهداتها وواضح جدا أن الالتزامات لم تنفذ.

وقال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري: للأسف هناك طرف يواصل القتل ومنع دخول المساعدات لغزة والعالم لا يفعل الكثير.

وأضاف : الدول في عالمنا إما صانعة للسلام وإما مثيرة للمشكلات وإما مخربة.

في سياق أخر، ذكر المتحدث باسم الخارجية القطرية: نتبادل منذ أسبوعين تقريبا أفكارا مختلفة بشأن استئناف محادثات إيران.

وأكمل المسؤول القطري قائلا: نعمل عبر فريق الوساطة لدينا مع طهران وواشنطن لمعرفة إمكانية استئناف المحادثات.

من جانبه، أوضح المتحدث باسم الخارجية القطرية قائلا: وسطاؤنا يتنقلون حاليا بين عواصم مختلفة على أمل إحراز تقدم في هذا المسار.

وأمضى المتحدث باسم الخارجية القطرية قائلا: سمعنا تأكيدات من مسؤولين بالإدارة الأمريكية بأن واشنطن تريد التوصل لاتفاق.

وختم المتحدث باسم الخارجية القطرية: نحن بحاجة لحل إقليمي يحقق الاستقرار وتفاهم دولي يحمي الممرات المائية مثل هرمز.. وإخضاع الممرات المائية لسيادة دولة بعينها واستخدامها سلاحا سابقة خطيرة لنا جميعا.