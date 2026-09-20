سعر الأعيرة الذهبية في الإمارات اليوم الأحد

شهدت أسعار الأعيرة الذهبية في دولة الإمارات العربية المتحدة حالة من الاستقرار الملحوظ في ختام تعاملات اليوم الأحد 20 سبتمبر 2026، بالتزامن مع العطلة الرسمية للبورصة العالمية اليوم.

وسجل المعدن الأصفر مستويات سعرية متقاربة في مختلف الأسواق الإماراتية، وسط ترقب من المستثمرين لبداية تداول الأسواق العالمية غدا الإثنين.

أسعار الأعيرة الذهبية في الإمارات

تصدر جرام الذهب عيار 24 القائمة كأغلى الأعيرة الذهبية المتداولة داخل الأسواق الإماراتية حيث سجل سعر الجرام 527.50 درهم إماراتي.

وجاء جرام الذهب عيار 22 في المرتبة الثانية مسجلاً 488.50 درهم إماراتي للجرام الواحد.

أما جرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر طلباً وانتشاراً في السوق الإماراتي، فقد استقر سعره عند 468.50 درهم إماراتي للجرام.

وفيما يتعلق بجرام الذهب عيار 18 الأقل سعرا، فقد سجل خلال تعاملات اليوم نحو 401.50 درهم إماراتي للجرام.

سعر الجنيه الذهب بالدرهم الإماراتي

وعلى صعيد الاستثمار في السبائك والعملات الذهبية، سجل سعر الجنيه الذهب في الإمارات نحو 3748. درهماً.

سعر الأونصة بالدرهم الإماراتي

وبلغت قيمة الأونصة من الذهب بالعملة الإماراتية نحو 16407 درهماً.

سعر الأونصة في البورصة العالمية

بينما سجلت قيمتها عالمياً بالدولار الأمريكي نحو 4378 دولاراً.

نصاب الزكاة للذهب في الإمارات

في سياق متصل، وبناءً على أسعار اليوم، بلغت قيمة نصاب الزكاة للذهب (المقدّر بـ 85 جراماً من عيار 24) ما يعادل 44,837.50 درهماً إماراتياً، وهو الرقم الذي يهم شريحة كبيرة من المودعين والمستثمرين في المعدن النفيس لتحديد زكاتهم.

سوق الذهب في دبي

ويعدّ سوق الذهب في دبي وجهة سياحية مُميزة في دولة الإمارات العربية المتحدة كونه من أقدم وأجمل الأسواق التراثية. وتشكّل قيمة المعدن الخام ما بين 80 إلى 90% تقريباً من سعر القطعة الذهبية النهائية.