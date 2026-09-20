صحية ولذيذة... طريقة عمل سلطة باذنجان يوناني

سلطة باذنجان يوناني من الأطباق الصحية الغير تقليدية التي يمكنك تطبيقها في المنزل و تقديمها لأفراد أسرتك في البيت أو ضيوفك أيضا.
قدمت الشيف ساندرا مكاري، على قناة “سي بي سي سفرة”، طريقة عمل سلطة باذنجان يوناني بمذاق لا يقاوم و بأسهل الخطوات، فيما يلي:
مقادير سلطة باذنجان يوناني
● 3 حبات باذنجان مشوي
● ملعقة كبيرة ثوم مفروم
● 3 ملعقة كبيرة زيتون أسود شرائح
● 2 ملعقة كبيرة خل تفاح
● كوب بقدونس مفروم
● ملح
● فلفل
للتقديم:
● رمان
● زيتون أسود شرائح
طريقة تحضير سلطة باذنجان يوناني
توضع المكونات تدريجيا في بولة وتقلب جيدا.
توضع السلطة في طبق التقديم وعلى الوجه زيتون أسود شرائح ورمان، وتقدم.