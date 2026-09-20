صحية ولذيذة... طريقة عمل سلطة باذنجان يوناني

سلطة باذنجان يوناني من الأطباق الصحية الغير تقليدية التي يمكنك تطبيقها في المنزل و تقديمها لأفراد أسرتك في البيت أو ضيوفك أيضا.

قدمت الشيف ساندرا مكاري، على قناة “سي بي سي سفرة”، طريقة عمل سلطة باذنجان يوناني بمذاق لا يقاوم و بأسهل الخطوات، فيما يلي:

مقادير سلطة باذنجان يوناني



● 3 حبات باذنجان مشوي

● ملعقة كبيرة ثوم مفروم

● 3 ملعقة كبيرة زيتون أسود شرائح

● 2 ملعقة كبيرة خل تفاح

● كوب بقدونس مفروم

● ملح

● فلفل

للتقديم:

● رمان

● زيتون أسود شرائح



طريقة تحضير سلطة باذنجان يوناني

توضع المكونات تدريجيا في بولة وتقلب جيدا.

توضع السلطة في طبق التقديم وعلى الوجه زيتون أسود شرائح ورمان، وتقدم.