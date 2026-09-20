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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

صحية ولذيذة... طريقة عمل سلطة باذنجان يوناني

طريقة عمل سلطة باذنجان يوناني
طريقة عمل سلطة باذنجان يوناني
هاجر هانئ

سلطة باذنجان يوناني من الأطباق الصحية الغير تقليدية التي يمكنك تطبيقها في المنزل و تقديمها لأفراد أسرتك في البيت أو ضيوفك أيضا.

قدمت الشيف ساندرا مكاري، على قناة “سي بي سي سفرة”، طريقة عمل سلطة باذنجان يوناني بمذاق لا يقاوم و بأسهل الخطوات، فيما يلي:

مقادير سلطة باذنجان يوناني


● 3 حبات باذنجان مشوي

● ملعقة كبيرة ثوم مفروم

● 3 ملعقة كبيرة زيتون أسود شرائح

● 2 ملعقة كبيرة خل تفاح

● كوب بقدونس مفروم

● ملح

● فلفل

للتقديم:
● رمان
● زيتون أسود شرائح


طريقة تحضير سلطة باذنجان يوناني

توضع المكونات تدريجيا في بولة وتقلب جيدا.

توضع السلطة في طبق التقديم وعلى الوجه زيتون أسود شرائح ورمان، وتقدم.

سلطة باذنجان يوناني طريقة عمل سلطة باذنجان يوناني مقادير سلطة باذنجان يوناني طريقة تحضير سلطة باذنجان يوناني باذنجان يوناني

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