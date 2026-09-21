القبض على لص سرق حمولة سيارة بالقليوبية.. وهذه عقوبته طبقا للقانون

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بمغافلة قائد سيارة "ربع نقل" وسرقة حمولة من السيارة حال تجاوزها أحد المطبات الصناعية بأحد الطرق بالقليوبية.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (عنصر جنائى - مقيم بدائرة قسم شرطة السلام ثان بالقاهرة).. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه وقيامه بالتصرف فى المسروقات بالبيع لدى عميلته سيئة النية (بائعة فاكهة – مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان السلام بالقاهرة ) "أمكن ضبطها" وتم بإرشادها ضبط (2 قفص بلاستيكى بداخلهما كمية من الفواكه المستولى عليهما).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة السرقة

نصت المادة 318 من قانون العقوبات على أن من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.