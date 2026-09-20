إيرولا يشيد بجاكيه بعد قيادة ليفربول للفوز على بورنموث

أعرب أندوني إيرولا، المدير الفني لفريق ليفربول، عن سعادته بالفوز على بورنموث بهدف دون رد، مؤكدًا أن فريقه واجه اختبارًا صعبًا في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال إيرولا ـ في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" اليوم الأحد -: "النتيجة جيدة جدًا بالنسبة لنا، فمواجهة بورنموث على ملعبه ليست سهلة. شعرنا منذ بداية المباراة بمدى قوتهم وكثافتهم، ولم نكن نفوز بالالتحامات".

وأضاف: "لعبنا بشكل أفضل في الشوط الثاني، وكانوا قد بدأوا يشعرون ببعض الإرهاق، وهو ما سمح لنا بحسم المباراة".

واعترف مدرب ليفربول بعدم رضاه عن أداء فريقه في بداية اللقاء، قائلًا: "لم أكن سعيدًا بالشوط الأول، بصراحة. خلال أول 20 دقيقة وضعونا تحت ضغط كبير ولم نشعر بالراحة، لكن في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول والشوط الثاني وجدنا مساحات ومراكز أفضل عند الاستحواذ على الكرة".

وأشاد إيرولا بالمدافع جيريمي جاكيه، مؤكدًا أن اللاعب قدم أداءً هادئًا وواثقًا وأسهم في مواصلة الفريق نتائجه الدفاعية القوية.

وقال: "أنا سعيد من أجله، فقد ساعدنا كثيرًا على المستوى الدفاعي، وحققنا معه ثالث مباراة متتالية بشباك نظيفة. كما أنني سعيد جدًا بحصوله على استدعاء للمنتخب، فهو يظهر هدوءًا وثقة، ونحن سعداء به".